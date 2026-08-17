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Amazon, con l'offerta Back to School questo PC è da comprare subito: 70% di sconto

Super occasione su Amazon per il Ruzava RK70: grazie alla promo di oggi il prezzo crolla al minimo storico e costa pochissimo.

4 min di lettura

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PC portatile HP dotshock/123RF.com

Offerta Back to School che non devi assolutamente farti scappare. Con le vacanze che stanno per terminare, bisogna iniziare a pensare al rientro al lavoro e soprattutto a scuola. E se stavi aspettando l’offerta giusta per acquistare un nuovo portatile per tuo figlio o per tua figlia, questa è quella che fa per te. Può sembrare una truffa o un errore di prezzo, ma si tratta di una promo "in carne e ossa" e non devi fartela scappare per nessun motivo. Il protagonista dell’offerta è il PC portatile Ruzava RK70 che trovi su Amazon con un doppio sconto incredibile. A quello fisso del 70% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Lo paghi pochissimo (meno di 250 euro) e approfitti di una delle migliori occasioni del giorno. Il nome del notebook ti dirà poco, ma ti basta sapere che ha ricevuto ottime recensioni su Amazon e che è dotato di una scheda tecnica che lo rende perfetto per un utilizzo casalingo o per lo studio.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Ruzava RK70: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con l’offerta disponibile oggi sulla piattaforma di e-commerce il Ruzava RK70 diventa il notebook da acquistare assolutamente. Lo trovi a un prezzo di soli 249,99 euro, frutto del doppio sconto che trovi in pagina. Oltre a quello fisso del 70%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro (lo spunti direttamente nella pagina prodotto). Il risparmio totale è di 650 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Le scorte sono limitate e ti consigliamo di approfittarne il prima possibile. Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Ruzava RK70: le caratteristiche tecniche

Il notebook perfetto per il rientro a scuola. Il Ruzava RK70 sicuramente non è un nome altisonante, ma è una delle migliori occasioni che puoi trovare oggi su Amazon. Un PC portatile affidabile e che ha ricevuto anche buone recensioni su Amazon.

Il notebook è pensato appositamente per gli studenti o per chi cerca un device da utilizzare in casa per vedere film e serie TV. Dotato di uno schermo da 14 pollici ad alta risoluzione ideale per studiare, lavorare a documenti e ricerche e anche per vedere video su YouTube o sulle piattaforme di streaming. Le prestazioni sono più che affidabili grazie al processore integrato supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Lo spazio di archiviazione lo puoi aumentare fino a 1 terabyte.

Ottima anche la connettività grazie alla presenza di tre porte USB 3.0 dove collegare periferiche esterne, come ad esempio un mouse, uno slot per la micro-SD e il jack audio per le cuffie. Non manca una webcam con cui fare le call di lavoro o con i tuoi amici.

Molto leggero (pesa poco più di un chilogrammo), lo puoi portare sempre con te con molta facilità. La batteria è una garanzia e ti accompagna per tutto il giorno. Il notebook ha già Windows 11 installato con tutti i programmi per la produttività di Microsoft.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

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