Amazon, questo PC è da comprare subito: 75% di sconto

Il PC portatile RUZAVA RK60 è in promo con uno sconto che ti fa risparmiare più di 700 euro e approfitti del minimo storico.

visualspace/iStock

Se sei alla ricerca di un nuovo PC portatile economico da utilizzare al rientro a scuola, oppure per preparare gli esami universitari o per lavorare, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon, infatti, è disponibile il notebook Ruzava RK60 in promo con un super sconto del 72% che ti fa risparmiare più di 700 euro su quello di listino. Non si tratta di un refuso, il risparmio è realmente così elevato e approfitti di una delle migliori offerte del giorno. Acquistandone due unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%.

Il nome di questo PC portatile non ti dirà molto, ma ti basta sapere che ha ricevuto recensioni molto positive su Amazon e che è dotato di componenti di ultima generazione che assicurano ottime prestazioni. Un notebook equilibrato con cui potere fare un po’ di tutto, dall’utilizzare programmi per l’editing fotografico, fino a quelli dedicati alla produttività per realizzare documenti e presentazioni. Non perdere questa opportunità e approfittane ora.

Ruzava RK60: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto speciale per il PC portatile Ruzava RK60. Il PC portatile lowcost è disponibile in offerta su Amazon a un prezzo di soli 279,99 euro, con uno sconto del 72% su quello di listino. Si tratta del minimo storico per questo modello e anche di una delle migliori promo che trovi oggi per un PC portatile. Lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Acquistandone due unità ottieni anche uno sconto extra del 5%.

La disponibilità del notebook è immediata, ma per la consegna bisogna aspettare dopo le feste di Natale. Puoi testarlo con tutta calma: per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2026.

Ruzava RK60: le caratteristiche tecniche

La soluzione perfetta se vuoi spendere poco e allo stesso tempo sei alla ricerca di un notebook in grado di assicurare buone prestazioni. Il RUZAVA RK60 è una delle migliori promo disponibili oggi su Amazon e per capirlo basta veramente poco.

Nell’analizzare la scheda tecnica partiamo dall’elemento più "ingombrante": il display. Lo smartphone è dotato di un schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD con cui vedere tutti i tuoi contenuti preferiti con la miglior qualità possibile. Le prestazioni sono assicurate da un processore quad-core con a supporto 8 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte. Lo spazio di archiviazione può essere aumentato fino a 1 terabyte utilizzando l’espansione per SSD.

Sul fronte della connettività il PC portatile RUZAVA RK60 non è secondo a nessuno. Si connette alla rete dati tramite il Wi-Fi ed è dotato di diverse porte USB per collegare periferiche esterne come ad esempio il mouse. Non manca una webcam che all’occorrenza puoi utilizzare per le videochiamate di lavoro.

Chiudiamo con una batteria che ti permette un utilizzo consapevole per tutto il giorno e supporta anche la ricarica rapida.

