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Il PC portatile Ruzava da 14 pollici è in promo con uno sconto del 70% e il prezzo sprofonda. Schermo da 14 pollici, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

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Lavorare, studiare o gestire le attività quotidiane con un portatile lento e poco autonomo può diventare frustrante, soprattutto se ti muovi spesso tra casa, ufficio e università. In questi giorni il Pc portatile Ruzava 14 pollici è disponibile con uno sconto del 70%, una proposta pensata per chi cerca un notebook Windows 11 compatto, veloce e facile da trasportare senza spendere cifre da top di gamma.

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Questo modello punta su un mix di prestazioni equilibrate e portabilità: il processore Celeron N5095 con 8GB di RAM e SSD da 256GB permette di gestire senza intoppi multitasking, lavoro d’ufficio e intrattenimento leggero, mentre il corpo in metallo leggero lo rende ideale da portare nello zaino. Il display IPS Full HD da 14 pollici offre una buona definizione e una luminosità elevata, pensata per restare leggibile anche all’aperto, e il sistema di raffreddamento con ventola dedicata aiuta a mantenere stabili le prestazioni nel tempo.

Pc portatile Ruzava 14 pollici in offerta su Amazon: sconto del 70%

Con lo sconto del 70%, il Pc portatile Ruzava 14 pollici scende a 269,99€, una cifra particolarmente interessante per chi cerca un notebook Windows 11 con SSD e corpo in metallo. La macchina nasce per coprire le esigenze di uso quotidiano, dallo studio al lavoro d’ufficio, con un buon equilibrio tra prestazioni, autonomia e portabilità.

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Approfitta subito dell’offerta sul Pc portatile Ruzava 14 pollici

Il notebook Ruzava con il display FHD da 14 pollici e la memoria SSD da 256GB

Se cerchi un portatile compatto per studiare o lavorare in mobilità, questo notebook punta proprio a semplificare la vita quotidiana con un mix di leggerezza, autonomia e reattività del sistema.

Processore Celeron N5095 fino a 2,9 GHz : offre potenza sufficiente per gestire documenti, browser con più schede aperte e applicazioni d’ufficio senza rallentamenti evidenti.

: offre potenza sufficiente per gestire documenti, browser con più schede aperte e applicazioni d’ufficio senza rallentamenti evidenti. 8GB di RAM DDR4 : permette di mantenere aperti più programmi contemporaneamente, rendendo più fluido il multitasking tra studio, email, videolezioni e streaming.

: permette di mantenere aperti più programmi contemporaneamente, rendendo più fluido il multitasking tra studio, email, videolezioni e streaming. SSD da 256GB espandibile fino a 1TB : l’unità a stato solido velocizza l’avvio di Windows 11 e dei software, mentre l’espansione ti consente di aumentare lo spazio per file, progetti e contenuti multimediali.

: l’unità a stato solido velocizza l’avvio di Windows 11 e dei software, mentre l’espansione ti consente di aumentare lo spazio per file, progetti e contenuti multimediali. Display IPS FHD 1920×1080 da 14 pollici : la risoluzione Full HD e la buona luminosità migliorano la leggibilità di testi e immagini, anche alla luce del sole, rendendolo adatto a chi lavora spesso fuori casa.

: la risoluzione Full HD e la buona luminosità migliorano la leggibilità di testi e immagini, anche alla luce del sole, rendendolo adatto a chi lavora spesso fuori casa. Batteria da 5000 mAh e design a basso consumo : consente di affrontare ore di utilizzo leggero senza essere costretti a rimanere vicino a una presa di corrente.

: consente di affrontare ore di utilizzo leggero senza essere costretti a rimanere vicino a una presa di corrente. Sistema di raffreddamento con ventola integrata : aiuta a mantenere temperature sotto controllo, così il portatile resta più stabile anche nelle sessioni di lavoro più prolungate.

: aiuta a mantenere temperature sotto controllo, così il portatile resta più stabile anche nelle sessioni di lavoro più prolungate. WiFi dual-band 2,4G/5G e Bluetooth 4.2 : garantiscono una connessione di rete più stabile e veloce, utile per videochiamate, streaming e lavoro da remoto.

: garantiscono una connessione di rete più stabile e veloce, utile per videochiamate, streaming e lavoro da remoto. Peso di circa 1,38 kg e spessore di 15 mm : il formato sottile e leggero facilita il trasporto quotidiano in zaino o borsa.

: il formato sottile e leggero facilita il trasporto quotidiano in zaino o borsa. Tastiera QWERTY con copertura italiana inclusa: puoi usare il layout internazionale o applicare la pellicola per scrivere comodamente in italiano, dopo aver impostato la lingua di input nel sistema.

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FAQ A cosa è più adatto il Pc portatile Ruzava 14 pollici? È indicato per uso quotidiano, studio e lavoro d’ufficio leggero grazie al Celeron N5095, agli 8GB di RAM e all’SSD da 256GB. Il Pc portatile Ruzava 14 pollici è comodo da trasportare? Sì, pesa circa 1,38 kg, è spesso 15 mm e il formato da 14 pollici lo rende adatto a zaini e borse. Il Pc portatile Ruzava 14 pollici ha la tastiera in italiano? La tastiera è QWERTY internazionale, ma in confezione è inclusa una copertura per layout italiano da usare dopo aver impostato la lingua di input. Che tipo di schermo ha il Pc portatile Ruzava 14 pollici? Dispone di un display IPS Full HD 1920x1080, con buona luminosità pensata per migliorare la visibilità anche alla luce del sole.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.