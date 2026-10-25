Il PC portatile NOTODD da 16 pollici oggi scontato del 72%
Il PC portatile NOTODD con display da 16 pollici, 12 GB di RAM e SSD espandibile oggi è scontato del 72%.
Per studiare, lavorare o seguire video e lezioni online serve un computer con spazio di lavoro ampio e memoria sufficiente per più attività. Il NOTODD PC Portatile è disponibile con uno sconto del 72%.
Questo notebook abbina un display da 16 pollici a una risoluzione di 1920 x 1200, utile per avere più spazio durante la navigazione, le videoconferenze e la visione di film. La dotazione comprende 12 GB di RAM e un SSD da 512 GB, espandibile fino a 1 TB. Sono inclusi una cover con tastiera italiana e un mouse wireless, così la confezione offre anche accessori pratici per l’utilizzo quotidiano.
NOTODD PC Portatile: oggi sconto del 72% a 279,99 euro
Con un prezzo indicato di 279,99 euro e uno sconto del 72%, questo notebook punta su uno schermo ampio, memoria generosa e archiviazione SSD espandibile. La scheda prodotto lo presenta con Windows 11 Pro e processore Intel Celeron N5095 quad-core. Puoi acquistare il NOTODD PC Portatile a 279,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano l’eventuale pagamento a rate, la scadenza della promozione o le condizioni di reso.
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Il notebook NOTODD con lo schermo da 16 pollici e l’SSD espandibile
Se ti serve un portatile per alternare studio, lavoro e intrattenimento, la combinazione di schermo ampio, memoria e accessori in dotazione può rendere più semplice l’utilizzo quotidiano. Ecco i dettagli principali:
- Display da 16 pollici con risoluzione 1920 x 1200 e rotazione a 180 gradi: offre un’area di visualizzazione ampia per video, apprendimento online e videoconferenze; lo schermo può ruotare per adattarsi a diverse situazioni.
- Processore quad-core Celeron N5095: con frequenza indicata fino a 2,0 GHz e supporto fino a 2,9 GHz, è pensato per eseguire più applicazioni, schede del browser e video.
- 12 GB di RAM e SSD da 512 GB espandibile a 1 TB: la memoria aiuta a gestire più attività, mentre l’unità SSD offre spazio per applicazioni e flussi di lavoro, con possibilità di ampliamento.
- Windows 11 Pro, Wi-Fi dual band e porta Type-C: riunisce sistema operativo, connettività wireless e una porta di ricarica Type-C per l’uso di tutti i giorni.
- Cover con tastiera italiana e mouse wireless inclusi: gli accessori forniti permettono di iniziare a usare il computer con una dotazione già pronta; sono presenti anche una ventola di raffreddamento e un dispositivo antifurto.
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FAQ
Dispone di 12 GB di RAM.
Sì. L’SSD da 512 GB è indicato come espandibile fino a 1 TB.
Il display da 16 pollici ha una risoluzione di 1920 x 1200.
La dotazione comprende una cover con tastiera italiana e un mouse wireless.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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