Libero
OFFERTE

Il PC portatile NOTODD da 16 pollici oggi scontato del 72%

Il PC portatile NOTODD con display da 16 pollici, 12 GB di RAM e SSD espandibile oggi è scontato del 72%.

3 min di lettura

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

NOTODD PC Portatile laptop blu da 16 pollici Amazon

Per studiare, lavorare o seguire video e lezioni online serve un computer con spazio di lavoro ampio e memoria sufficiente per più attività. Il NOTODD PC Portatile è disponibile con uno sconto del 72%.

Questo notebook abbina un display da 16 pollici a una risoluzione di 1920 x 1200, utile per avere più spazio durante la navigazione, le videoconferenze e la visione di film. La dotazione comprende 12 GB di RAM e un SSD da 512 GB, espandibile fino a 1 TB. Sono inclusi una cover con tastiera italiana e un mouse wireless, così la confezione offre anche accessori pratici per l’utilizzo quotidiano.

Scopri tutte le offerte su Telegram

NOTODD PC Portatile: oggi sconto del 72% a 279,99 euro

Con un prezzo indicato di 279,99 euro e uno sconto del 72%, questo notebook punta su uno schermo ampio, memoria generosa e archiviazione SSD espandibile. La scheda prodotto lo presenta con Windows 11 Pro e processore Intel Celeron N5095 quad-core. Puoi acquistare il NOTODD PC Portatile a 279,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano l’eventuale pagamento a rate, la scadenza della promozione o le condizioni di reso.

Scopri subito lo sconto

NOTODD PC Portatile laptop blu da 16 polliciAmazon

Acquista subito il PC portatile NOTODD in offerta

Il notebook NOTODD con lo schermo da 16 pollici e l’SSD espandibile

Se ti serve un portatile per alternare studio, lavoro e intrattenimento, la combinazione di schermo ampio, memoria e accessori in dotazione può rendere più semplice l’utilizzo quotidiano. Ecco i dettagli principali:

  • Display da 16 pollici con risoluzione 1920 x 1200 e rotazione a 180 gradi: offre un’area di visualizzazione ampia per video, apprendimento online e videoconferenze; lo schermo può ruotare per adattarsi a diverse situazioni.
  • Processore quad-core Celeron N5095: con frequenza indicata fino a 2,0 GHz e supporto fino a 2,9 GHz, è pensato per eseguire più applicazioni, schede del browser e video.
  • 12 GB di RAM e SSD da 512 GB espandibile a 1 TB: la memoria aiuta a gestire più attività, mentre l’unità SSD offre spazio per applicazioni e flussi di lavoro, con possibilità di ampliamento.
  • Windows 11 Pro, Wi-Fi dual band e porta Type-C: riunisce sistema operativo, connettività wireless e una porta di ricarica Type-C per l’uso di tutti i giorni.
  • Cover con tastiera italiana e mouse wireless inclusi: gli accessori forniti permettono di iniziare a usare il computer con una dotazione già pronta; sono presenti anche una ventola di raffreddamento e un dispositivo antifurto.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

  • Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
  • Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 72% sul NOTODD PC Portatile.

Scopri altri PC portatili in promo da oggi su Amazon.

Offerta

FAQ

Quanta memoria RAM ha il notebook NOTODD?

Dispone di 12 GB di RAM.

È possibile espandere l’SSD del NOTODD PC Portatile?

Sì. L’SSD da 512 GB è indicato come espandibile fino a 1 TB.

Qual è la risoluzione dello schermo?

Il display da 16 pollici ha una risoluzione di 1920 x 1200.

Quali accessori sono inclusi?

La dotazione comprende una cover con tastiera italiana e un mouse wireless.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.

Ti suggeriamo

TA.SK

Ti potrebbero interessare

So. Co. Ecologica

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963