PC portatile NOTODD con super sconto: prezzo in picchiata
PC Portatile Laptop 16 Pollici Notebook Celeron N5095, notebook Windows 11 con 12 GB di RAM e SSD da 512 GB è in offerta con sconto del 68%.
Lavorare, studiare o seguire lezioni online con un portatile lento e con poco spazio di archiviazione può diventare frustrante in fretta. In queste ore il PC Portatile Laptop 16 Pollici è proposto da Amazon con un sconto del 68%, rendendo molto più accessibile un notebook ampio e adatto al multitasking quotidiano.
Questo notebook da 16 pollici si distingue per il processore quad‑core Celeron N5095 abbinato a 12 GB di RAM e a un SSD da 512 GB, una combinazione che punta a garantire buona reattività con più applicazioni aperte, avvii rapidi e caricamenti veloci. Il display Full HD 1920 x 1200 a cornici sottili e apertura fino a 180° è pensato per chi guarda film, segue corsi online o partecipa a videoconferenze, mentre il sistema Windows 11, la ventola dedicata al raffreddamento e il Wi‑Fi dual band completano una dotazione orientata a studio, lavoro leggero e intrattenimento.
PC Portatile Laptop 16 Pollici in offerta su Amazon: sconto del 68%
Con la promozione in corso puoi portarti a casa il PC Portatile Laptop 16 Pollici a soli 319,99€, grazie a uno sconto del 68% rispetto al prezzo di listino indicato su Amazon. Si tratta di una cifra particolarmente aggressiva per un portatile con schermo da 16 pollici, 12 GB di RAM e SSD da 512 GB, caratteristiche che in genere si trovano su notebook di fascia più alta. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con i consueti vantaggi di spedizione e gestione ordini della piattaforma.
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Il notebook NOTODD con il display Full HD da 16 pollici e l’SSD da 512 GB
Se hai bisogno di un portatile ampio e reattivo per gestire studio, lavoro leggero e svago senza rallentamenti continui, questo modello punta proprio a coprire quelle esigenze di base con una scheda tecnica equilibrata.
- Processore quad‑core Celeron N5095 fino a 2,9 GHz: consente di eseguire più applicazioni, schede del browser e video in parallelo, rendendo più fluide le attività di tutti i giorni.
- 12 GB di RAM: aiutano il sistema a mantenere aperti diversi programmi contemporaneamente, riducendo i blocchi quando passi da una finestra all’altra.
- SSD da 512 GB espandibile fino a 1 TB: offre spazio sufficiente per documenti, software e file multimediali, con avvio rapido di Windows 11 e tempi di caricamento ridotti.
- Schermo da 16 pollici Full HD 1920 x 1200 con cornici sottili e apertura a 180°: migliora la visione di film e lezioni online e rende più comodo lavorare su documenti e fogli di calcolo di grandi dimensioni.
- Ventola potente e Wi‑Fi dual band: il raffreddamento dedicato contribuisce a mantenere prestazioni stabili, mentre la connessione Wi‑Fi a doppia banda aiuta a sfruttare meglio la rete domestica.
- Windows 11 e accessori inclusi: il sistema operativo aggiornato è affiancato da una cover con tastiera italiana e da un mouse wireless, così il notebook è pronto all’uso fin dal primo avvio.
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FAQ
Sì, il processore Celeron N5095 con 12 GB di RAM e SSD da 512 GB è sufficiente per navigazione, suite Office, videolezioni e gestione email.
Il portatile integra un SSD da 512 GB, espandibile fino a 1 TB, sufficiente per documenti, app e file multimediali.
Sì, lo schermo da 16 pollici ha risoluzione Full HD 1920 x 1200 con cornici sottili e apertura fino a 180 gradi.
Il notebook arriva con Windows 11 installato, una cover con tastiera italiana e un mouse wireless pronti all’uso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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