Amazon, questo PC portatile costa pochissimo: 70% di sconto
PC Portatile NOTODD 16 pollici, notebook Windows 11 con Celeron quad-core, 12GB RAM e SSD da 512GB è in offerta con sconto del 70%.
Lavorare, studiare o seguire lezioni online con un portatile lento e dallo schermo piccolo può diventare frustrante in fretta. Questo modello da 16 pollici di NOTODD arriva come soluzione pratica con uno sconto del 70%, pensato per chi cerca un notebook ampio, fluido e adatto al multitasking senza spendere cifre da top di gamma.
Questo PC portatile unisce un processore quad-core reattivo, una memoria RAM generosa e un SSD capiente per offrire un’esperienza d’uso scattante nelle attività di tutti i giorni. Lo schermo ampio ad alta risoluzione valorizza contenuti multimediali, videolezioni e videoconferenze, mentre Windows 11 garantisce un ambiente moderno e reattivo, adatto sia al lavoro che all’intrattenimento, con una dotazione di accessori che lo rende subito pronto all’uso.
PC Portatile 16 Pollici in offerta su Amazon con sconto del 70%
In questo momento il PC Portatile 16 Pollici è proposto su Amazon con uno sconto del 70%, che rende il prezzo di 299,99€ particolarmente competitivo per la configurazione offerta. Nella fascia dei notebook entry-level con schermo grande rappresenta una soluzione interessante per chi vuole un dispositivo completo con Windows 11 preinstallato, senza rinunciare a un processore quad-core e a un ampio SSD.
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Il notebook NOTODD con il grande schermo full HD e la memoria SSD veloce
Se hai bisogno di un portatile per gestire studio, lavoro leggero o intrattenimento senza continue attese, questo notebook NOTODD punta su componenti equilibrati per semplificare la quotidianità digitale.
- Processore quad-core Celeron N5095 fino a 2,9 GHz: permette di gestire più applicazioni, schede del browser e video contemporaneamente con buona reattività, così non sei costretto a chiudere continuamente programmi per evitare rallentamenti.
- Schermo da 16 pollici full HD 1920 x 1200: l’ampio pannello con cornici sottili offre più spazio per finestre affiancate, documenti e timeline video, rendendo più comodo lavorare, seguire corsi online o guardare film senza affaticare la vista.
- SSD da 512 GB espandibile fino a 1 TB: lo spazio interno consente di archiviare documenti, foto, video e programmi senza dover ricorrere subito a dischi esterni, con il vantaggio di avvii rapidi del sistema e caricamenti più veloci delle applicazioni.
- 12 GB di RAM: una dotazione sopra la media per questa fascia, che aiuta a mantenere il sistema fluido anche con molte schede del browser aperte o durante il multitasking tra suite da ufficio, piattaforme di streaming e strumenti di comunicazione.
- Wi-Fi dual band e ventola di raffreddamento: la connessione stabile facilita lo streaming e le videoconferenze, mentre il sistema di raffreddamento dedicato contribuisce a mantenere prestazioni costanti durante l’uso prolungato.
- Windows 11 preinstallato con accessori inclusi: il sistema operativo aggiornato e la presenza di una cover con tastiera italiana e di un mouse wireless permettono di iniziare subito a lavorare o studiare senza dover acquistare periferiche aggiuntive.
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FAQ
Sì, grazie al processore quad-core, ai 12GB di RAM e all’SSD da 512GB è indicato per didattica online, suite da ufficio e navigazione con molte schede aperte.
Il portatile integra un SSD da 512GB, sufficiente per documenti, foto e programmi, ed è espandibile fino a 1TB per chi ha bisogno di più spazio.
Lo schermo full HD da 16 pollici con cornici sottili è pensato proprio per film, videolezioni e videoconferenze, offrendo un’area di visualizzazione ampia e definita.
Sì, ha Windows 11 preinstallato e include una cover con tastiera italiana e un mouse wireless, così puoi iniziare subito a usarlo senza accessori aggiuntivi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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