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Il PC Portatile NOTODD con schermo da 14 pollici e SSD da 256 GB è in offerta con uno sconto del 62% e il prezzo crolla. Ideale per lo studio.

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Studiare o lavorare fuori casa richiede un computer facile da trasportare, ma con uno schermo comodo per documenti e attività quotidiane. Il PC Portatile 14 Pollici NOTODD è disponibile con uno sconto del 62%.

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Il notebook offre una configurazione pensata per le attività di tutti i giorni: integra Windows 11, 6 GB di RAM e un SSD da 256 GB, con possibilità di ampliare lo spazio di archiviazione. Il display IPS Full HD da 14 pollici e il corpo sottile e leggero lo rendono adatto anche a chi si sposta tra casa, ufficio e biblioteca.

PC Portatile 14 Pollici NOTODD in offerta: sconto del 62%

Il prezzo indicato è di 229,99 euro, con uno sconto del 62%. Il notebook combina un display da 14 pollici, archiviazione SSD e Windows 11 in un formato che pesa 1,32 kg. Il prezzo rispetto ad altri prodotti della stessa fascia, la possibilità di pagare a rate, l’eventuale uso di coupon, la scadenza della promozione, i vantaggi Prime e i tempi di reso non sono specificati nelle informazioni disponibili. Puoi approfittare ora dello sconto del 62% sul PC Portatile 14 Pollici.

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Il notebook NOTODD con display Full HD e SSD da 256 GB

Per chi cerca un computer da usare tra studio, lavoro e intrattenimento, alcune caratteristiche puntano su versatilità e trasporto. Ecco cosa offre il modello:

Display IPS da 14 pollici in Full HD 1920×1080 : lo schermo ampio e la risoluzione Full HD permettono di visualizzare contenuti e documenti con colori vivaci; la rotazione a 180 gradi offre flessibilità nell’orientamento dello schermo.

: lo schermo ampio e la risoluzione Full HD permettono di visualizzare contenuti e documenti con colori vivaci; la rotazione a 180 gradi offre flessibilità nell’orientamento dello schermo. Processore N4020 dual-core e 6 GB di RAM : la configurazione è pensata per utilizzare più applicazioni, schede del browser e video nelle attività quotidiane.

: la configurazione è pensata per utilizzare più applicazioni, schede del browser e video nelle attività quotidiane. SSD da 256 GB : offre spazio per documenti, foto e video e lettura e scrittura più rapide. È possibile espandere la memoria tramite scheda TF fino a 512 GB o aggiornare l’SSD fino a 1 TB.

: offre spazio per documenti, foto e video e lettura e scrittura più rapide. È possibile espandere la memoria tramite scheda TF fino a 512 GB o aggiornare l’SSD fino a 1 TB. Batteria da 5.000 mAh : l’autonomia dichiarata per un uso misto è di 5-6 ore; il dato di standby indicato è fino a 200 ore.

: l’autonomia dichiarata per un uso misto è di 5-6 ore; il dato di standby indicato è fino a 200 ore. Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 e porte USB 3.0 : la connettività comprende Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz, due porte USB 3.0 e mini HDMI, per collegare dispositivi e accessori compatibili.

: la connettività comprende Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz, due porte USB 3.0 e mini HDMI, per collegare dispositivi e accessori compatibili. Corpo in metallo da 1,32 kg: con uno spessore di 21 mm, è progettato per essere trasportato più facilmente tra diversi ambienti.

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FAQ Quanta memoria offre il PC Portatile 14 Pollici NOTODD? Ha 6 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La memoria può essere ampliata tramite scheda TF fino a 512 GB oppure aggiornando l’SSD fino a 1 TB. Quanto dura la batteria del notebook NOTODD? Le informazioni disponibili indicano 5-6 ore di utilizzo misto e fino a 200 ore di standby. Qual è la risoluzione dello schermo? Il display IPS da 14 pollici ha risoluzione Full HD 1920x1080 e può ruotare di 180 gradi. Quali connessioni offre il PC portatile? Sono indicati Wi-Fi dual band a 2,4 e 5 GHz, Bluetooth 4.2, due porte USB 3.0 e una mini HDMI.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.