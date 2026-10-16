PC portatile NOTODD: sconto esagerato e prezzo mini
Il PC Portatile NOTODD con schermo da 14 pollici e SSD da 256 GB è in offerta con uno sconto del 62% e il prezzo crolla. Ideale per lo studio.
Studiare o lavorare fuori casa richiede un computer facile da trasportare, ma con uno schermo comodo per documenti e attività quotidiane. Il PC Portatile 14 Pollici NOTODD è disponibile con uno sconto del 62%.
Il notebook offre una configurazione pensata per le attività di tutti i giorni: integra Windows 11, 6 GB di RAM e un SSD da 256 GB, con possibilità di ampliare lo spazio di archiviazione. Il display IPS Full HD da 14 pollici e il corpo sottile e leggero lo rendono adatto anche a chi si sposta tra casa, ufficio e biblioteca.
PC Portatile 14 Pollici NOTODD in offerta: sconto del 62%
Il prezzo indicato è di 229,99 euro, con uno sconto del 62%. Il notebook combina un display da 14 pollici, archiviazione SSD e Windows 11 in un formato che pesa 1,32 kg. Il prezzo rispetto ad altri prodotti della stessa fascia, la possibilità di pagare a rate, l’eventuale uso di coupon, la scadenza della promozione, i vantaggi Prime e i tempi di reso non sono specificati nelle informazioni disponibili. Puoi approfittare ora dello sconto del 62% sul PC Portatile 14 Pollici.
Approfitta subito dell’offerta sul PC Portatile 14 Pollici
Il notebook NOTODD con display Full HD e SSD da 256 GB
Per chi cerca un computer da usare tra studio, lavoro e intrattenimento, alcune caratteristiche puntano su versatilità e trasporto. Ecco cosa offre il modello:
- Display IPS da 14 pollici in Full HD 1920×1080: lo schermo ampio e la risoluzione Full HD permettono di visualizzare contenuti e documenti con colori vivaci; la rotazione a 180 gradi offre flessibilità nell’orientamento dello schermo.
- Processore N4020 dual-core e 6 GB di RAM: la configurazione è pensata per utilizzare più applicazioni, schede del browser e video nelle attività quotidiane.
- SSD da 256 GB: offre spazio per documenti, foto e video e lettura e scrittura più rapide. È possibile espandere la memoria tramite scheda TF fino a 512 GB o aggiornare l’SSD fino a 1 TB.
- Batteria da 5.000 mAh: l’autonomia dichiarata per un uso misto è di 5-6 ore; il dato di standby indicato è fino a 200 ore.
- Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 e porte USB 3.0: la connettività comprende Wi-Fi a 2,4 e 5 GHz, due porte USB 3.0 e mini HDMI, per collegare dispositivi e accessori compatibili.
- Corpo in metallo da 1,32 kg: con uno spessore di 21 mm, è progettato per essere trasportato più facilmente tra diversi ambienti.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta subito dello sconto del 62% sul PC Portatile 14 Pollici finché l’offerta è disponibile.
FAQ
Ha 6 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La memoria può essere ampliata tramite scheda TF fino a 512 GB oppure aggiornando l’SSD fino a 1 TB.
Le informazioni disponibili indicano 5-6 ore di utilizzo misto e fino a 200 ore di standby.
Il display IPS da 14 pollici ha risoluzione Full HD 1920x1080 e può ruotare di 180 gradi.
Sono indicati Wi-Fi dual band a 2,4 e 5 GHz, Bluetooth 4.2, due porte USB 3.0 e una mini HDMI.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.