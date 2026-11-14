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Amazon, questo è il PC portatile da comprare oggi: doppio sconto

PC portatile NIAKUN, display Full HD da 15,6 pollici, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB da oggi in offerta con un doppio sconto e risparmi centinaia di euro.

3 min di lettura

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Redazione

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Tra documenti, lezioni e riunioni online, lavorare con uno schermo piccolo e poco spazio può diventare scomodo. Il PC portatile NIAKUN è disponibile con uno sconto del 67%, per organizzare studio e attività quotidiane su un unico computer.

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Questo laptop combina un display Full HD da 15,6 pollici con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB: una dotazione pensata per gestire più attività e tenere a disposizione documenti e applicazioni. La tastiera retroilluminata, i doppi altoparlanti e le connessioni wireless lo rendono adatto anche alle chiamate e all’intrattenimento. Il peso dichiarato è di 1,6 kg e lo schermo può aprirsi fino a 180 gradi.

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PC portatile NIAKUN con sconto del 67% e coupon da 100 euro

Il PC portatile NIAKUN costa 589,99 euro e la pagina indica uno sconto del 67%. È inoltre segnalato un coupon da 100 euro; verifica le condizioni mostrate su Amazon prima di completare l’ordine. Per chi cerca un computer per studio, ufficio e uso multimediale, la configurazione include 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. Puoi acquistare ora il PC portatile NIAKUN a 589,99 euro.

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Il computer portatile con display Full HD e 16 GB di RAM

Se ti serve un dispositivo per passare dai documenti alle videochiamate senza rinunciare allo spazio sullo schermo, questa configurazione offre alcune dotazioni utili nella routine di studio e lavoro:

  • Display Full HD da 15,6 pollici: la risoluzione di 1920 x 1080 offre spazio per consultare documenti, seguire contenuti in streaming e lavorare su presentazioni.
  • Processore i7 7600U: con 2 core, 4 thread e frequenza indicata da 2,80 a 3,90 GHz, è pensato per attività di ufficio, studio e uso multimediale.
  • 16 GB di RAM e SSD da 512 GB: memoria e archiviazione permettono di gestire il multitasking quotidiano e conservare applicazioni e documenti.
  • Tastiera retroilluminata e doppi altoparlanti: caratteristiche utili per digitare e seguire chiamate o contenuti audio.
  • Connessioni e formato: sono presenti WiFi 5, Bluetooth 5.0, due porte USB 3.0, mini HDMI, lettore di schede TF e uscita audio. Il peso dichiarato di 1,6 kg e l’apertura a 180 gradi agevolano il trasporto e l’utilizzo in diverse postazioni.
  • Garanzia e assistenza: le informazioni fornite indicano una garanzia di 2 anni e supporto online 24 ore su 24.

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Approfitta ora dell’offerta sul PC portatile NIAKUN: sconto del 67% e coupon segnalato da 100 euro.

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FAQ

Che processore ha il PC portatile NIAKUN?

Integra un i7 7600U a 2 core e 4 thread, con frequenza indicata da 2,80 a 3,90 GHz.

Qual è la risoluzione dello schermo?

Il display da 15,6 pollici ha risoluzione Full HD di 1920 x 1080.

Quanta memoria e spazio di archiviazione offre?

La configurazione indicata comprende 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB.

Quali connessioni sono disponibili?

Sono indicati WiFi 5, Bluetooth 5.0, due porte USB 3.0, mini HDMI, lettore di schede TF e uscita audio.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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