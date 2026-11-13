Il PC portatile NIAKUN oggi scontato del 66%: risparmi 1000 euro
Il PC portatile NIAKUN per studio e lavoro con 16 GB di RAM e SSD da 256 GB è in sconto del 66%.
Seguire lezioni, lavorare sui documenti e gestire più attività quotidiane richiede un computer con uno schermo ampio e una configurazione adatta al multitasking. Il NIAKUN PC Portatile è proposto con uno sconto del 66%.
Il laptop abbina un display Full HD da 15,6 pollici a 16 GB di RAM e a un SSD da 256 GB: una combinazione pensata per documenti, navigazione, lezioni online e attività di tutti i giorni. La grafica HD 615 integrata è indicata per video e contenuti visivi leggeri. La tastiera completa retroilluminata, il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0 completano una dotazione orientata anche a riunioni e uso domestico. Il corpo pesa circa 1,6 kg e si apre fino a 180 gradi.
NIAKUN PC Portatile in offerta: sconto del 66%
Per studio, lavoro e uso domestico, il NIAKUN PC Portatile è disponibile a 539,99 euro, con uno sconto del 66%. La scheda dell’offerta indica anche un coupon da 100 euro. Non sono specificati eventuali pagamenti a rate, benefici Prime o termini di reso e scadenza della promozione: per questi dettagli è possibile consultare la pagina dell’offerta.
Acquista subito il NIAKUN PC Portatile in offerta
Il laptop NIAKUN con display FHD e 16 GB di RAM
Se cerchi un computer per organizzare studio e lavoro quotidiani, questa configurazione unisce schermo ampio, memoria e connessioni utili. Ecco cosa offre nella pratica:
- Display FHD da 15,6 pollici: la risoluzione 1920 x 1080 offre uno spazio chiaro per consultare documenti, fogli di calcolo, corsi e contenuti in streaming.
- Processore YOGA i5 7Y54: con 2 core e 4 thread, frequenza da 1,20 a 3,20 GHz e 4 MB di cache, è pensato per documenti, navigazione e lezioni online.
- 16 GB di RAM e SSD da 256 GB: la memoria supporta il multitasking quotidiano, mentre l’unità SSD offre spazio per file locali di lavoro o studio e contribuisce a un avvio agile.
- Grafica HD 615 integrata: accompagna la visione di video e le attività visive leggere, oltre all’uso di documenti e videochiamate.
- Tastiera completa retroilluminata e doppi altoparlanti: la tastiera agevola la digitazione e gli altoparlanti sono integrati per l’uso multimediale.
- Connessioni e formato: due porte USB 3.0, Mini HDMI, lettore di schede TF, uscita audio da 3,5 mm, WiFi 5 e Bluetooth 5.0 permettono di collegare accessori e usare la rete senza fili. Il peso è di circa 1,6 kg, lo spessore di circa 20 mm e l’apertura arriva a 180 gradi.
- Garanzia e assistenza: sono indicati 2 anni di garanzia e assistenza clienti 24 ore su 24 per configurazione, uso e richieste post-vendita.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
- Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui
Approfitta ora dell’offerta sul NIAKUN PC Portatile: sconto del 66% indicato.
FAQ
Il display misura 15,6 pollici, ha risoluzione Full HD 1920 x 1080.
La configurazione indicata comprende 16 GB di RAM e un SSD da 256 GB.
Sono indicati due ingressi USB 3.0, Mini HDMI, lettore di schede TF e uscita audio da 3,5 mm.
La scheda indica 2 anni di garanzia e assistenza clienti 24 ore su 24.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi indicati sono quelli verificati al momento della pubblicazione: non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, quindi è sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o sugli altri e-commerce citati.