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Il PC portatile NIAKUN oggi scontato del 66%: risparmi 1000 euro

Il PC portatile NIAKUN per studio e lavoro con 16 GB di RAM e SSD da 256 GB è in sconto del 66%.

3 min di lettura

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Redazione

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NIAKUN PC Portatile FHD da 15,6 pollici Amazon

Seguire lezioni, lavorare sui documenti e gestire più attività quotidiane richiede un computer con uno schermo ampio e una configurazione adatta al multitasking. Il NIAKUN PC Portatile è proposto con uno sconto del 66%.

Il laptop abbina un display Full HD da 15,6 pollici a 16 GB di RAM e a un SSD da 256 GB: una combinazione pensata per documenti, navigazione, lezioni online e attività di tutti i giorni. La grafica HD 615 integrata è indicata per video e contenuti visivi leggeri. La tastiera completa retroilluminata, il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0 completano una dotazione orientata anche a riunioni e uso domestico. Il corpo pesa circa 1,6 kg e si apre fino a 180 gradi.

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NIAKUN PC Portatile in offerta: sconto del 66%

Per studio, lavoro e uso domestico, il NIAKUN PC Portatile è disponibile a 539,99 euro, con uno sconto del 66%. La scheda dell’offerta indica anche un coupon da 100 euro. Non sono specificati eventuali pagamenti a rate, benefici Prime o termini di reso e scadenza della promozione: per questi dettagli è possibile consultare la pagina dell’offerta.

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Il laptop NIAKUN con display FHD e 16 GB di RAM

Se cerchi un computer per organizzare studio e lavoro quotidiani, questa configurazione unisce schermo ampio, memoria e connessioni utili. Ecco cosa offre nella pratica:

  • Display FHD da 15,6 pollici: la risoluzione 1920 x 1080 offre uno spazio chiaro per consultare documenti, fogli di calcolo, corsi e contenuti in streaming.
  • Processore YOGA i5 7Y54: con 2 core e 4 thread, frequenza da 1,20 a 3,20 GHz e 4 MB di cache, è pensato per documenti, navigazione e lezioni online.
  • 16 GB di RAM e SSD da 256 GB: la memoria supporta il multitasking quotidiano, mentre l’unità SSD offre spazio per file locali di lavoro o studio e contribuisce a un avvio agile.
  • Grafica HD 615 integrata: accompagna la visione di video e le attività visive leggere, oltre all’uso di documenti e videochiamate.
  • Tastiera completa retroilluminata e doppi altoparlanti: la tastiera agevola la digitazione e gli altoparlanti sono integrati per l’uso multimediale.
  • Connessioni e formato: due porte USB 3.0, Mini HDMI, lettore di schede TF, uscita audio da 3,5 mm, WiFi 5 e Bluetooth 5.0 permettono di collegare accessori e usare la rete senza fili. Il peso è di circa 1,6 kg, lo spessore di circa 20 mm e l’apertura arriva a 180 gradi.
  • Garanzia e assistenza: sono indicati 2 anni di garanzia e assistenza clienti 24 ore su 24 per configurazione, uso e richieste post-vendita.

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Approfitta ora dell’offerta sul NIAKUN PC Portatile: sconto del 66% indicato.

FAQ

Quanto è grande lo schermo del NIAKUN PC Portatile?

Il display misura 15,6 pollici, ha risoluzione Full HD 1920 x 1080.

Quanta memoria ha il laptop NIAKUN?

La configurazione indicata comprende 16 GB di RAM e un SSD da 256 GB.

Quali porte sono disponibili sul portatile?

Sono indicati due ingressi USB 3.0, Mini HDMI, lettore di schede TF e uscita audio da 3,5 mm.

Il computer include garanzia e assistenza?

La scheda indica 2 anni di garanzia e assistenza clienti 24 ore su 24.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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