Amazon, ecco il PC portatile da comprare oggi: prezzo crollato

Su Amazon trovi il PC portatile NAIKLULU N150 con uno sconto del 57% e lo paghi meno delle metà. Perfetto per lo studio, il lavoro e l'intrattenimento.

Ci sono offerte che possono sembrare delle truffe o degli errori di prezzo, ma che in realtà sono promo "in carne e ossa" e che non devi farti scappare per nessun motivo. È il caso del PC portatile NAIKLULU N150 disponibile da oggi su Amazon con uno sconto imperdibile del 57% che fa crollare il prezzo. Non si tratta di un refuso, lo sconto è realmente così elevato e acquistandolo oggi risparmi più di 500 euro. La ciliegina sulla torta è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Un’occasione unica che non puoi farti sfuggire.

Il nome di questo PC molto probabilmente ti dirà poco, ma ti basta sapere che si tratta di uno dei migliori che puoi acquistare oggi in questa fascia di prezzo. Dotato di caratteristiche molto interessanti, a partire da un processore che assicura ottime prestazioni e da un display da 16 pollici con risoluzione FHD. Le prestazioni sono assicurate anche dai 16 gigabyte di RAM e da un SSD da 512 gigabyte. Rapporto qualità-prezzo elevato, ottime caratteristiche e versatile: difficile trovare di meglio.

PC portatile NAIKLULU: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta speciale che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile il PC portatile NAIKLULU N150 in promo a un prezzo di 429,99 euro con uno sconto del 57%. Il risparmio è veramente esagerato e supera i 500 euro. Valori che fanno intuire la bontà della promo lampo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La spedizione avviene nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

PC portatile NAIKLULU: le caratteristiche tecniche

Il notebook perfetto per l’intrattenimento domestico e per lavorare da casa. Il notebook NAIKLULU N150 ha tutto quello che cerchi in un dispositivo in questa fascia di prezzo. Progettato per essere utilizzato a lungo, è realizzato anche con molta cura e con ottime componenti.

Le dimensioni dello schermo lo rendono perfetto per essere utilizzato anche per lavori di precisione come il foto editing o il montaggio dei video. Schermo da 16 pollici con risoluzione FHD e luminosità elevata. Le prestazioni sono ottime grazie al processore integrato, supportato da 16 gigabyte di RAM (espandibili fino a 32 gigabyte) e dal SSD da 512 gigabyte. Hai tutto lo spazio di cui hai bisogno per installare programmi e per salvare documenti personali. Anche la qualità audio è elevata grazie alla presenza di doppi altoparlanti.

Il notebook non ti delude nemmeno sotto il profilo della connettività. Trovi porte USB 3.0, USB 2.0 e il jack per le cuffie da 3,5 mm: in questo modo puoi collegare tutte le periferiche esterne di cui hai bisogno. La batteria dura per tutto il giorno e si ricarica rapidamente. Non perdere altro tempo e approfitta subito di questa promo speciale.

