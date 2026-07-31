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PC Portatile Laptop 16 Pollici NOTODD, notebook Windows 11 con Celeron N5095, 12GB RAM e SSD 512GB espandibile è in sconto del 65%.

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Se il tuo vecchio computer arranca tra lezioni online, videochiamate e documenti pesanti, passare le giornate davanti allo schermo diventa un incubo. Oggi il PC Portatile Laptop 16 Pollici NOTODD è proposto con uno sconto del 65%, una promozione che rende molto più accessibile un notebook ampio e moderno, pensato per chi deve gestire studio, lavoro e intrattenimento senza spendere una fortuna.

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Questo portatile punta su un equilibrato mix di prestazioni e comodità: il processore quad‑core Celeron N5095 consente di tenere aperte più app e schede contemporaneamente, mentre lo schermo 2K da 16 pollici a cornici sottili offre un’area di lavoro ampia e definita, ideale per film, corsi online e riunioni video. La combinazione di 12GB di RAM e SSD da 512GB espandibile fino a 1TB riduce i tempi di avvio e di caricamento, rendendo più fluida la gestione dei progetti quotidiani, dal semplice office al multitasking più intenso.

PC Portatile Laptop 16 Pollici NOTODD in offerta: sconto del 65%

La promozione attuale rende particolarmente interessante questo notebook grazie allo sconto del 65%, che abbatte sensibilmente il prezzo di listino e ti permette di portarti a casa un dispositivo da 16 pollici con Windows 11 e memoria abbondante a 349,99€. Considerando la dotazione con 12GB di RAM, SSD da 512GB espandibile e il display 2K, il rapporto qualità/prezzo è competitivo rispetto a molti portatili della stessa fascia. Se cerchi un computer per studio, ufficio leggero e intrattenimento, questa può essere una soluzione conveniente per aggiornare la tua postazione.

Il notebook con il grande schermo 2K e la memoria espandibile

Chi deve seguire corsi, lavorare in mobilità o gestire più applicazioni insieme ha bisogno di un portatile che unisca schermo comodo e buone prestazioni senza complicazioni.

Processore quad‑core Celeron N5095 fino a 2,9GHz : permette di eseguire più applicazioni e schede del browser in parallelo, così puoi passare da documenti, mail e video senza blocchi continui.

: permette di eseguire più applicazioni e schede del browser in parallelo, così puoi passare da documenti, mail e video senza blocchi continui. Schermo 2K da 16 pollici 1920×1200 : l’ampia diagonale e la risoluzione elevata migliorano la lettura di testi, fogli di calcolo e contenuti multimediali, affaticando meno la vista durante lo studio e il lavoro.

: l’ampia diagonale e la risoluzione elevata migliorano la lettura di testi, fogli di calcolo e contenuti multimediali, affaticando meno la vista durante lo studio e il lavoro. Cornici ultra sottili e apertura a 180° : offrono più spazio di visualizzazione in un corpo compatto e permettono di regolare lo schermo in modo flessibile, utile per condividere presentazioni o studiare in gruppo.

: offrono più spazio di visualizzazione in un corpo compatto e permettono di regolare lo schermo in modo flessibile, utile per condividere presentazioni o studiare in gruppo. 12GB di RAM : garantiscono un multitasking più fluido rispetto ai notebook base, così puoi tenere aperti browser, suite office e piattaforme di videochiamata senza rallentamenti eccessivi.

: garantiscono un multitasking più fluido rispetto ai notebook base, così puoi tenere aperti browser, suite office e piattaforme di videochiamata senza rallentamenti eccessivi. SSD da 512GB espandibile fino a 1TB : lo spazio di archiviazione è sufficiente per documenti, progetti, foto e video; l’espansione fino a 1TB è ideale se salvi molti file pesanti, mantenendo allo stesso tempo avvii rapidi e tempi di caricamento ridotti.

: lo spazio di archiviazione è sufficiente per documenti, progetti, foto e video; l’espansione fino a 1TB è ideale se salvi molti file pesanti, mantenendo allo stesso tempo avvii rapidi e tempi di caricamento ridotti. Ventola di raffreddamento dedicata : aiuta a mantenere temperature sotto controllo, così il portatile resta più stabile e silenzioso anche quando lavori per ore.

: aiuta a mantenere temperature sotto controllo, così il portatile resta più stabile e silenzioso anche quando lavori per ore. Wi‑Fi dual band 5G : assicura una connessione più stabile e veloce alle reti moderne, importante per lezioni online, streaming e smart working senza interruzioni continue.

: assicura una connessione più stabile e veloce alle reti moderne, importante per lezioni online, streaming e smart working senza interruzioni continue. Dispositivo antifurto : offre un livello extra di sicurezza fisica, utile se utilizzi il laptop in biblioteca, in aula o in spazi condivisi.

: offre un livello extra di sicurezza fisica, utile se utilizzi il laptop in biblioteca, in aula o in spazi condivisi. Porta di ricarica Type‑C : rende più pratico l’uso quotidiano e facilita l’abbinamento con accessori e alimentatori compatibili.

: rende più pratico l’uso quotidiano e facilita l’abbinamento con accessori e alimentatori compatibili. Windows 11 preinstallato con accessori inclusi: il sistema operativo aggiornato è pronto all’uso e la cover con tastiera italiana più il mouse wireless ti consentono di iniziare subito a lavorare o studiare senza acquisti aggiuntivi.

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FAQ Il PC Portatile Laptop 16 Pollici NOTODD è adatto per studio e smart working? Sì, grazie al processore Celeron N5095, ai 12GB di RAM e allo schermo 2K da 16 pollici è indicato per studio, ufficio leggero e videolezioni. Quanta memoria offre il PC Portatile Laptop 16 Pollici NOTODD? Dispone di un SSD da 512GB espandibile fino a 1TB, sufficiente per documenti, progetti, foto e video. Il PC Portatile Laptop 16 Pollici NOTODD ha il Wi-Fi veloce? Sì, integra Wi‑Fi dual band 5G per una connessione più stabile e rapida con i router compatibili. Il PC Portatile Laptop 16 Pollici NOTODD include già Windows 11? Sì, il notebook arriva con Windows 11 preinstallato e include anche cover con tastiera italiana e mouse wireless.