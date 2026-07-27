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Amazon, prezzo mai visto sul pc portatile da gaming: accessori inclusi

PC portatile gaming Bvate 16 pollici, notebook Windows 11 con Core i3, 16GB RAM e SSD espandibile è in offerta con sconto del 50%.

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PC portatile gaming Bvate 16 pollici argento grigio Amazon

Chi lavora, studia o gioca spesso fuori casa ha bisogno di un portatile leggero ma abbastanza potente da gestire multitasking, video e applicazioni senza rallentamenti. Oggi il PC portatile gaming 16" di Bvate è proposto con uno sconto del 50%, rendendolo una soluzione interessante per chi cerca un notebook completo a un prezzo dimezzato.

Questo notebook da 16 pollici con Windows 11 punta su una combinazione di processore Intel Core i3 dual-core, 16GB di RAM e SSD veloce ed espandibile per offrire una buona fluidità tra lavoro, studio e intrattenimento. L’autonomia supportata dalla batteria da 5000 mAh e la connettività Wi‑Fi dual band con Bluetooth lo rendono adatto anche all’uso in mobilità, mentre lo schermo IPS Full HD+ 1920×1200 promette immagini nitide e colori vivaci per film, e‑learning e videochiamate.

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PC portatile gaming 16" Bvate in offerta: sconto del 50%

La promozione porta il PC portatile gaming 16" Bvate a 349,99€, grazie a uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino indicato. Parliamo quindi di un notebook di fascia accessibile che, a questa cifra, si posiziona in modo aggressivo rispetto ad altri modelli con 16GB di RAM e SSD di questa capacità. L’offerta è disponibile su Amazon tramite il link tracciato: il PC portatile gaming 16" è disponibile con uno sconto del 50%, rendendolo particolarmente interessante per chi cerca un nuovo computer senza spendere troppo in questo momento.

Il notebook Bvate con il display IPS da 16 pollici e la RAM da 16GB

Se passi molte ore tra browser, documenti, piattaforme di streaming e lezioni online, questo portatile punta proprio a risolvere il problema dei rallentamenti e della scarsa leggibilità dello schermo, grazie a una scheda tecnica mirata alla produttività quotidiana.

  • Processore Intel Core i3-1000NG4 dual-core fino a 3,2 GHz: offre una velocità adeguata per gestire più applicazioni e schede del browser insieme, così puoi lavorare o studiare senza blocchi continui.
  • 16GB di RAM: la memoria elevata permette un multitasking più fluido, ideale per chi tiene aperti programmi di videoscrittura, piattaforme di videoconferenza e pagine web in contemporanea.
  • SSD da 512GB con slot M.2 SATA espandibile fino a 1TB: lo spazio di archiviazione è ampio e veloce, così file, foto e video si aprono rapidamente e hai margine per aumentare la capacità in futuro.
  • Schermo IPS 16" 1920×1200 FHD+: la risoluzione elevata e i colori brillanti migliorano la visione di film, corsi online e riunioni, con più area verticale utile per documenti e pagine web.
  • Batteria da 5000 mAh con standby fino a 200 ore e 5‑6 ore di riproduzione video: puoi portarlo in università, biblioteca o coworking senza dover cercare subito una presa.
  • Wi‑Fi 2.4G + 5G e Bluetooth 4.2: la doppia banda Wi‑Fi garantisce una connessione più stabile per streaming e call, mentre il Bluetooth semplifica l’uso di mouse, cuffie e altri accessori.
  • Porte USB 3.0 e Mini HDMI: consentono di collegare periferiche veloci e un monitor o TV esterno tramite adattatore, utile per presentazioni o per lavorare con schermo più grande.
  • Design leggero da circa 1,7 kg e apertura a 180°: il peso contenuto e la possibilità di ruotare lo schermo facilitano il trasporto nello zaino e la condivisione dei contenuti sul tavolo.
  • Windows 11 e servizi dedicati: il sistema operativo aggiornato e il servizio VIP di 1+1 anno con supporto tecnico puntano a offrire un’esperienza più sicura e seguita nel tempo.

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PC portatile gaming 16" Bvate al 50% di sconto: approfitta subito dell’offerta lampo su Amazon prima che le scorte si esauriscano.

FAQ

Il PC portatile Bvate 16" è adatto per multitasking con tante schede aperte?

Sì, grazie al processore Core i3 dual-core e ai 16GB di RAM gestisce più app e schede del browser senza grossi rallentamenti.

Quanta memoria di archiviazione offre il portatile Bvate da 16 pollici?

Integra un SSD da 512GB e include uno slot M.2 SATA che consente di espandere lo spazio fino a 1TB.

Quanto dura la batteria del notebook Bvate 16" con uso video?

La batteria da 5000 mAh offre fino a 5-6 ore di riproduzione video e circa 200 ore di standby secondo i dati dichiarati.

Il portatile Bvate 16" supporta il Wi‑Fi a 5 GHz?

Sì, è dotato di Wi‑Fi dual band 2.4G + 5G per una connessione più stabile e veloce nelle reti compatibili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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