Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

PC portatile gaming Bvate 16 pollici, notebook Windows 11 con Core i3, 16GB RAM e SSD espandibile è in offerta con sconto del 50%.

Amazon

Chi lavora, studia o gioca spesso fuori casa ha bisogno di un portatile leggero ma abbastanza potente da gestire multitasking, video e applicazioni senza rallentamenti. Oggi il PC portatile gaming 16" di Bvate è proposto con uno sconto del 50%, rendendolo una soluzione interessante per chi cerca un notebook completo a un prezzo dimezzato.

PC Portatile Gaming 16\ 349,99 € -50% 699,99 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

Questo notebook da 16 pollici con Windows 11 punta su una combinazione di processore Intel Core i3 dual-core, 16GB di RAM e SSD veloce ed espandibile per offrire una buona fluidità tra lavoro, studio e intrattenimento. L’autonomia supportata dalla batteria da 5000 mAh e la connettività Wi‑Fi dual band con Bluetooth lo rendono adatto anche all’uso in mobilità, mentre lo schermo IPS Full HD+ 1920×1200 promette immagini nitide e colori vivaci per film, e‑learning e videochiamate.

PC portatile gaming 16" Bvate in offerta: sconto del 50%

La promozione porta il PC portatile gaming 16" Bvate a 349,99€, grazie a uno sconto del 50% rispetto al prezzo di listino indicato. Parliamo quindi di un notebook di fascia accessibile che, a questa cifra, si posiziona in modo aggressivo rispetto ad altri modelli con 16GB di RAM e SSD di questa capacità. L’offerta è disponibile su Amazon tramite il link tracciato: il PC portatile gaming 16" è disponibile con uno sconto del 50%, rendendolo particolarmente interessante per chi cerca un nuovo computer senza spendere troppo in questo momento.

Il notebook Bvate con il display IPS da 16 pollici e la RAM da 16GB

Se passi molte ore tra browser, documenti, piattaforme di streaming e lezioni online, questo portatile punta proprio a risolvere il problema dei rallentamenti e della scarsa leggibilità dello schermo, grazie a una scheda tecnica mirata alla produttività quotidiana.

Processore Intel Core i3-1000NG4 dual-core fino a 3,2 GHz : offre una velocità adeguata per gestire più applicazioni e schede del browser insieme, così puoi lavorare o studiare senza blocchi continui.

: offre una velocità adeguata per gestire più applicazioni e schede del browser insieme, così puoi lavorare o studiare senza blocchi continui. 16GB di RAM : la memoria elevata permette un multitasking più fluido, ideale per chi tiene aperti programmi di videoscrittura, piattaforme di videoconferenza e pagine web in contemporanea.

: la memoria elevata permette un multitasking più fluido, ideale per chi tiene aperti programmi di videoscrittura, piattaforme di videoconferenza e pagine web in contemporanea. SSD da 512GB con slot M.2 SATA espandibile fino a 1TB : lo spazio di archiviazione è ampio e veloce, così file, foto e video si aprono rapidamente e hai margine per aumentare la capacità in futuro.

: lo spazio di archiviazione è ampio e veloce, così file, foto e video si aprono rapidamente e hai margine per aumentare la capacità in futuro. Schermo IPS 16" 1920×1200 FHD+ : la risoluzione elevata e i colori brillanti migliorano la visione di film, corsi online e riunioni, con più area verticale utile per documenti e pagine web.

: la risoluzione elevata e i colori brillanti migliorano la visione di film, corsi online e riunioni, con più area verticale utile per documenti e pagine web. Batteria da 5000 mAh con standby fino a 200 ore e 5‑6 ore di riproduzione video: puoi portarlo in università, biblioteca o coworking senza dover cercare subito una presa.

con standby fino a 200 ore e 5‑6 ore di riproduzione video: puoi portarlo in università, biblioteca o coworking senza dover cercare subito una presa. Wi‑Fi 2.4G + 5G e Bluetooth 4.2 : la doppia banda Wi‑Fi garantisce una connessione più stabile per streaming e call, mentre il Bluetooth semplifica l’uso di mouse, cuffie e altri accessori.

: la doppia banda Wi‑Fi garantisce una connessione più stabile per streaming e call, mentre il Bluetooth semplifica l’uso di mouse, cuffie e altri accessori. Porte USB 3.0 e Mini HDMI : consentono di collegare periferiche veloci e un monitor o TV esterno tramite adattatore, utile per presentazioni o per lavorare con schermo più grande.

: consentono di collegare periferiche veloci e un monitor o TV esterno tramite adattatore, utile per presentazioni o per lavorare con schermo più grande. Design leggero da circa 1,7 kg e apertura a 180° : il peso contenuto e la possibilità di ruotare lo schermo facilitano il trasporto nello zaino e la condivisione dei contenuti sul tavolo.

: il peso contenuto e la possibilità di ruotare lo schermo facilitano il trasporto nello zaino e la condivisione dei contenuti sul tavolo. Windows 11 e servizi dedicati: il sistema operativo aggiornato e il servizio VIP di 1+1 anno con supporto tecnico puntano a offrire un’esperienza più sicura e seguita nel tempo.

PC Portatile Gaming 16\ 349,99 € -50% 699,99 € Risparmi 350,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

PC portatile gaming 16" Bvate al 50% di sconto: approfitta subito dell’offerta lampo su Amazon prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Il PC portatile Bvate 16" è adatto per multitasking con tante schede aperte? Sì, grazie al processore Core i3 dual-core e ai 16GB di RAM gestisce più app e schede del browser senza grossi rallentamenti. Quanta memoria di archiviazione offre il portatile Bvate da 16 pollici? Integra un SSD da 512GB e include uno slot M.2 SATA che consente di espandere lo spazio fino a 1TB. Quanto dura la batteria del notebook Bvate 16" con uso video? La batteria da 5000 mAh offre fino a 5-6 ore di riproduzione video e circa 200 ore di standby secondo i dati dichiarati. Il portatile Bvate 16" supporta il Wi‑Fi a 5 GHz? Sì, è dotato di Wi‑Fi dual band 2.4G + 5G per una connessione più stabile e veloce nelle reti compatibili.