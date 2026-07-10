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Bvate PC Portatile 14 Pollici, notebook Windows 11 con SSD 256 GB, WiFi dual band e tastiera italiana è in offerta al 50% di sconto.

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Lavorare, seguire lezioni online o gestire la burocrazia digitale con un vecchio computer lento è frustrante e fa perdere tempo prezioso. Oggi il bvate PC Portatile 14 Pollici è proposto con uno sconto del 50%, rendendo molto più accessibile un notebook compatto pensato per coprire tutte le esigenze quotidiane di lavoro, casa e intrattenimento.

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Questo portatile unisce un processore Celeron N4020 con grafica Intel UHD 600, sistema Windows 11 e un SSD da 256 GB, così da offrire un’esperienza fluida nelle attività di tutti i giorni, dalla produttività ai contenuti multimediali. Lo schermo IPS Full HD da 14,1 pollici con cornici sottili punta su colori ricchi e immagini nitide, mentre la fotocamera frontale da 2 MP è utile per didattica a distanza e videoconferenze. Completano la dotazione la RAM DDR4 da 6 GB, una batteria da 5000 mAh, connettività WiFi dual band 2,4/5 GHz, Bluetooth, molte porte fisiche e una tastiera italiana con adesivi qwerty, il tutto in un design ultrasottile da circa 1,3 kg.

bvate PC Portatile 14 Pollici in offerta: sconto del 50% sul notebook compatto

Con lo sconto del 50%, il bvate PC Portatile 14 Pollici scende a 199,99€, un prezzo particolarmente aggressivo per un laptop con SSD da 256 GB e schermo Full HD IPS. In questa fascia di budget molti concorrenti offrono ancora risoluzione inferiore o memorie più lente, mentre qui si punta su avvio rapido del sistema e apertura veloce dei file. A questo prezzo il notebook diventa una soluzione interessante per studenti, ufficio leggero e uso domestico, soprattutto per chi cerca un dispositivo principale senza spendere cifre elevate e vuole sfruttare la comodità di un portatile da 14 pollici facilmente trasportabile.

Il notebook bvate con lo schermo IPS Full HD e l’SSD da 256 GB

Se hai bisogno di un computer che semplifichi lavoro, studio e intrattenimento senza ingombrare la scrivania, questo portatile punta sull’equilibrio tra prestazioni di base e praticità quotidiana. Ecco in che modo le sue caratteristiche possono aiutarti concretamente:

Processore Celeron N4020 fino a 2,8 GHz con grafica UHD 600 : gestisce attività come navigazione web, video in streaming, documenti e lezioni online con una buona reattività, ideale per chi non fa lavori pesanti ma vuole un sistema scattante.

: gestisce attività come navigazione web, video in streaming, documenti e lezioni online con una buona reattività, ideale per chi non fa lavori pesanti ma vuole un sistema scattante. Schermo IPS da 14,1 pollici Full HD 1920×1080 : la definizione elevata e i colori ricchi rendono più comodo leggere testi, lavorare su fogli di calcolo e guardare contenuti multimediali, riducendo l’affaticamento visivo.

: la definizione elevata e i colori ricchi rendono più comodo leggere testi, lavorare su fogli di calcolo e guardare contenuti multimediali, riducendo l’affaticamento visivo. RAM DDR4 da 6 GB e SSD da 256 GB : il multitasking leggero risulta più fluido e il sistema operativo si avvia rapidamente, così apri programmi e file senza lunghe attese, anche dopo molte ore di utilizzo.

: il multitasking leggero risulta più fluido e il sistema operativo si avvia rapidamente, così apri programmi e file senza lunghe attese, anche dopo molte ore di utilizzo. Connettività WiFi 2,4/5 GHz e Bluetooth : puoi contare su una connessione più stabile e veloce, soprattutto con router moderni dual band, e collegare facilmente periferiche wireless come mouse e cuffie.

: puoi contare su una connessione più stabile e veloce, soprattutto con router moderni dual band, e collegare facilmente periferiche wireless come mouse e cuffie. Ricca dotazione di porte (USB 3.0, Mini HDMI, slot TF, jack audio, DC) : permette di collegare monitor esterni, chiavette, schede di memoria e accessori vari senza adattatori, rendendo più semplice l’uso in ufficio o in aula.

: permette di collegare monitor esterni, chiavette, schede di memoria e accessori vari senza adattatori, rendendo più semplice l’uso in ufficio o in aula. Batteria da 5000 mAh e apertura a 180° : ti offre una buona autonomia per lavorare lontano dalla presa di corrente e la possibilità di condividere lo schermo in riunione o in classe aprendo il portatile completamente.

: ti offre una buona autonomia per lavorare lontano dalla presa di corrente e la possibilità di condividere lo schermo in riunione o in classe aprendo il portatile completamente. Design ultrasottile da circa 1,3 kg con tastiera italiana: il peso ridotto facilita il trasporto in zaino o borsa, mentre il layout pensato per l’italiano rende più comoda la digitazione di testi e documenti.

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FAQ Il bvate PC Portatile 14 Pollici è adatto per didattica a distanza e videoconferenze? Sì, grazie alla fotocamera frontale da 2 MP, al WiFi dual band e al microfono integrato è indicato per lezioni online e call. Che tipo di schermo ha il bvate PC Portatile 14 Pollici? Monta un display IPS da 14,1 pollici con risoluzione Full HD 1920×1080 e cornici sottili da circa 3 mm. Posso espandere la memoria del bvate PC Portatile 14 Pollici? Sì, oltre all’SSD da 256 GB è possibile espandere lo spazio tramite scheda TF e supporto SSD fino a 1 TB. Quanto pesa il bvate PC Portatile 14 Pollici? Il portatile pesa circa 1,3 kg ed è caratterizzato da un design ultrasottile, quindi risulta facile da trasportare.