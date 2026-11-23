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Il PC portatile ACEMAGIC con schermo FHD da 15,6 pollici, processore Intel, 16GB di RAM e SSD da 512GB è in offerta con uno sconto del 62%.

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Tra lezioni, documenti e videochiamate, può servire un computer versatile per studiare o lavorare anche fuori casa. Il PC portatile ACEMAGIC è disponibile con uno sconto del 62%.

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Questo notebook combina uno schermo da 15,6 pollici con un processore Intel N97, 16GB di RAM e un SSD da 512GB. La dotazione è pensata per attività quotidiane come la navigazione, il multitasking e l’uso di applicazioni da ufficio; la webcam integrata può essere utile per le videochiamate, mentre la tastiera include un tastierino numerico. Windows 11 Pro è indicato tra le caratteristiche del prodotto.

PC portatile ACEMAGIC in offerta: sconto del 62%

Per chi cerca un computer da usare tra casa, studio e smart working, la promozione porta il PC portatile ACEMAGIC a 379,99 euro, con uno sconto dichiarato del 62%. Il prezzo e la percentuale sono quelli indicati per questa offerta; non sono disponibili informazioni per confrontarlo con altri prodotti della stessa fascia. Puoi trovare il PC portatile ACEMAGIC a 379,99 euro. Le informazioni fornite non indicano la possibilità di pagare a rate, l’uso di coupon, una scadenza della promozione, i benefici Prime o i tempi per il reso.

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Il notebook con lo schermo FHD da 15,6 pollici e 16GB di RAM

Per scegliere un portatile adatto alle attività quotidiane, contano sia la dotazione sia la possibilità di collegare le periferiche necessarie. Tra le caratteristiche dichiarate di questo modello ci sono:

Processore Intel N97 fino a 3,6GHz : la configurazione è indicata per navigazione web, multitasking quotidiano e applicazioni da ufficio.

: la configurazione è indicata per navigazione web, multitasking quotidiano e applicazioni da ufficio. 16GB di RAM e SSD da 512GB : la memoria e l’unità di archiviazione permettono di gestire file e documenti e sono pensate per un accesso rapido ai dati.

: la memoria e l’unità di archiviazione permettono di gestire file e documenti e sono pensate per un accesso rapido ai dati. Display FHD da 15,6 pollici : lo schermo offre spazio per seguire lezioni, consultare documenti e lavorare con le applicazioni.

: lo schermo offre spazio per seguire lezioni, consultare documenti e lavorare con le applicazioni. Porte USB 3.0, HDMI e slot per schede : la connettività consente di collegare periferiche e monitor esterni senza adattatori, secondo le caratteristiche indicate.

: la connettività consente di collegare periferiche e monitor esterni senza adattatori, secondo le caratteristiche indicate. Webcam e tastiera con tastierino numerico : la webcam è utile nelle videochiamate, mentre il tastierino può agevolare l’inserimento di dati.

: la webcam è utile nelle videochiamate, mentre il tastierino può agevolare l’inserimento di dati. Design sottile e leggero: il formato è pensato per chi desidera trasportare il notebook tra casa, studio e altri luoghi di lavoro.

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FAQ Quanta memoria RAM ha il PC portatile ACEMAGIC? Il notebook è dotato di 16GB di RAM. Quanto spazio di archiviazione offre? Integra un SSD da 512GB. Il notebook ACEMAGIC ha una porta HDMI? Sì, tra le connessioni indicate è presente una porta HDMI. Il PC portatile ACEMAGIC include una webcam? Sì, tra le caratteristiche è indicata una webcam integrata.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.