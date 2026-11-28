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Con l'offerta Black Friday trovi il Microsoft Surface Pro con un doppio sconto e risparmi centinaia di euro. Touchscreen PixelSense Flow da 12 pollici, Snapdragon X Plus e SSD da 512 GB.

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Quando serve un dispositivo per lavorare e consultare contenuti con un display touch, scegliere la configurazione giusta può fare la differenza. Il Microsoft Surface Pro viola è ora disponibile con uno sconto del 19%.

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Questo Copilot+ PC abbina un touchscreen PixelSense Flow da 12 pollici al processore Snapdragon X Plus a 8 core. La configurazione indicata comprende 16 GB di RAM e 512 GB di memoria. La batteria offre fino a 16 ore di autonomia per la riproduzione di video in locale e lo streaming ininterrotto; inoltre, la Surface Slim Pen² può essere riposta sul retro del dispositivo e ricaricata in quella posizione.

Microsoft Surface Pro in offerta: doppio sconto

Per chi cerca un PC touch con una configurazione che include 16 GB di RAM e 512 GB di memoria, il prezzo indicato per il Microsoft Surface Pro viola è di 768,75, con uno sconto del 19% a cui aggiungere un coupon del valore di 262,25 euro. Il dispositivo integra un processore Snapdragon X Plus a 8 core e un display PixelSense Flow da 12 pollici. Puoi consultare la disponibilità e i dettagli dell’acquisto nella pagina del Microsoft Surface Pro con doppio sconto.

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Il PC Microsoft con touchscreen da 12 pollici e Snapdragon X Plus

Se vuoi lavorare o guardare contenuti su uno schermo touch e preferisci avere memoria e RAM già indicate nella configurazione, queste sono le caratteristiche da considerare:

Touchscreen PixelSense Flow da 12 pollici : offre un’interazione diretta con il display e un’esperienza visiva descritta come brillante e coinvolgente.

: offre un’interazione diretta con il display e un’esperienza visiva descritta come brillante e coinvolgente. Snapdragon X Plus a 8 core : è il processore alla base di questo Copilot+ PC, progettato da Microsoft con potenza accelerata dall’intelligenza artificiale.

: è il processore alla base di questo Copilot+ PC, progettato da Microsoft con potenza accelerata dall’intelligenza artificiale. 16 GB di RAM e 512 GB di memoria : sono le capacità indicate per questa configurazione, utili per valutare spazio e memoria disponibili in base alle proprie esigenze.

: sono le capacità indicate per questa configurazione, utili per valutare spazio e memoria disponibili in base alle proprie esigenze. Fino a 16 ore di autonomia : il dato dichiarato riguarda la riproduzione di video in locale e lo streaming ininterrotto, per avere un riferimento quando si usa il dispositivo lontano dalla presa.

: il dato dichiarato riguarda la riproduzione di video in locale e lo streaming ininterrotto, per avere un riferimento quando si usa il dispositivo lontano dalla presa. Alloggiamento per Surface Slim Pen² : la penna può essere riposta sul retro del PC e ricaricata lì. La scheda non specifica che sia inclusa nella confezione.

: la penna può essere riposta sul retro del PC e ricaricata lì. La scheda non specifica che sia inclusa nella confezione. Alimentatore venduto separatamente: Microsoft segnala che, nell’ambito delle iniziative UE per ridurre i rifiuti elettronici, l’alimentatore non è incluso nella vendita.

Microsoft Surface Pro 1.049,00 € -19% 1.299,00 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon

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FAQ Quanta memoria ha questa configurazione di Microsoft Surface Pro? La configurazione indicata comprende 16 GB di RAM e 512 GB di memoria. Quanto dura la batteria del Microsoft Surface Pro? È dichiarata un’autonomia fino a 16 ore per la riproduzione di video in locale e lo streaming ininterrotto. L’alimentatore è incluso nella confezione? No: la scheda specifica che l’alimentatore è venduto separatamente. La Surface Slim Pen² è inclusa? Le informazioni disponibili descrivono l’alloggiamento e la ricarica della penna, ma non specificano se sia inclusa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.