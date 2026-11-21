Microsoft Surface Pro, prezzo eccezionale per il PC top di gamma
Il PC portatile Microsoft Surface Pro con Snapdragon X Plus, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB oggi è scontato del 32%.
Passare dal lavoro a più applicazioni alla gestione dei file e alle videochiamate può rendere meno fluida la giornata. Il Microsoft Surface Pro da 12 pollici è disponibile con uno sconto del 32%.
Questo PC unisce il touchscreen PixelSense Flow da 12 pollici al processore Snapdragon X Plus con 8 core. Gli 8 GB di RAM sono pensati per le attività quotidiane, come navigazione web, streaming, email e videochiamate; la sincronizzazione tra dispositivi aiuta a ritrovare i file e a riprendere i progetti. La batteria offre fino a 16 ore di riproduzione video in locale. L’alimentatore è venduto separatamente.
Microsoft Surface Pro in offerta: sconto del 32% e circa 305 euro di risparmio
Il prezzo indicato è 649 euro, con uno sconto del 32% e un risparmio di circa 305 euro rispetto al prezzo implicito prima della riduzione. Per chi cerca un PC touchscreen con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB, la configurazione riunisce processore Snapdragon X Plus e display da 12 pollici. Approfitta ora dello sconto del 32% sul Microsoft Surface Pro.
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Il PC Microsoft con touchscreen PixelSense Flow da 12 pollici e Snapdragon X Plus
Quando servono uno schermo touch e un dispositivo adatto alle attività quotidiane, queste caratteristiche aiutano a scegliere una configurazione mirata:
- Touchscreen PixelSense Flow da 12 pollici: lo schermo offre un’immagine brillante e un’interazione diretta, utile per consultare contenuti e lavorare sul display.
- Snapdragon X Plus a 8 core: il processore è progettato per offrire prestazioni e potenza accelerata dall’intelligenza artificiale.
- 8 GB di RAM e Windows 11: la configurazione è indicata per navigare, guardare contenuti in streaming, gestire email e partecipare a videochiamate.
- SSD da 256 GB e sincronizzazione tra dispositivi: la sincronizzazione facilita il ritrovamento dei file e la ripresa dei progetti.
- Fino a 16 ore di autonomia nella riproduzione video locale: un dato utile per valutare l’uso lontano dalla presa, riferito a questa modalità di utilizzo.
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FAQ
La batteria offre fino a 16 ore per la riproduzione di video in locale.
No, l’alimentatore è venduto separatamente.
È un touchscreen PixelSense Flow da 12 pollici.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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