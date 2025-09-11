Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

BigTunaOnline / Shutterstock.com

In sintesi

PayPal introduce in Italia il servizio “Paga in 6, 12 o 24 rate”, con possibilità di dilazionare gli acquisti fino a due anni a fronte di un TAEG variabile.

Il nuovo sistema è riservato agli utenti privati, valido solo con commercianti selezionati e soggetto ad approvazione al momento del check-out.

PayPal rafforza i suoi servizi sul mercato italiano: il sistema di pagamento, vero e proprio punto di riferimento per gli acquisti online, mette ora a disposizione degli utenti italiani un nuovo sistema per rateizzare le spese.

Dopo il Paga in 3 rate senza interessi, infatti, gli utenti PayPal hanno ora la possibilità di sfruttare un sistema che permette di dilazionare le spese per un periodo di tempo più lungo. In questo modo, sarà possibile fare acquisti a rate fino a 24 mesi.

A differenza del Paga in 3 rate, però, all’importo da rateizzare sarà applicato un tasso di interesse. Andiamo a fare il punto sulle novità introdotte da PayPal.

Come funziona il servizio di PayPal

Il nuovo servizio di pagamenti rateali di PayPal presenta tre opzioni: Paga in 6 rate, Paga in 12 rate oppure Paga in 24 rate. Gli utenti avranno la possibilità, di volta in volta, di scegliere la durata della rateizzazione in base alle proprie necessità e ai costi. Il TAEG previsto per la rateizzazione sarà comunicato all’utente prima di avviare la pratica ed è basato sul “merito creditizio“.

Di conseguenza, al momento del check-out con PayPal, l’utente può scegliere se pagare in un’unica soluzione, in 3 rate senza interessi oppure se attivare una rateizzazione più lunga. In quest’ultima ipotesi, la richiesta sarà inviata a PayPal che, in breve tempo, fornirà una risposta in merito alla fattibilità, comunicando anche il TAEG.

A questo punto, l’utente può decidere se procedere con il pagamento a rate. Ci sarà sempre la possibilità di saldare una o più rate in anticipo. La prima rata è dovuta dopo un mese dalla creazione del prestito che potrà essere monitorato dalla sezione Paga a rate dell’app PayPal. Al momento, non è chiaro se il servizio sarà disponibile anche in negozio.

Chi può accedere ai pagamenti rateali

Il servizio Paga in 6, 12 o 24 rate è disponibile solo per gli utenti Privati e non è accessibile agli utenti Business. Da segnalare, inoltre, che l’opzione di rateizzazione “lunga”, invece dei soliti 3 mesi senza interessi, non sarà disponibile sempre ma sarà accessibile solo per alcuni prodotti e solo per gli acquisti effettuati da alcuni commercianti selezionati.

Da segnalare anche che Paga in 6, 12 o 24 rate è utilizzabile per una sola transazione di acquisto. È necessario che il conto PayPal sia in regola e che sia registrata una carta di debito valida oppure un conto corrente bancario. Tutte le transazioni saranno sempre soggette all’approvazione da parte di PayPal. Il nuovo sistema di pagamento rateale è in fase di attivazione per gli utenti italiani e dovrebbe già essere disponibile per alcuni.