Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Da "admin" a "juventus" e "Napoli1926": l'indagine NordPass sulle password più comuni in Italia. Ecco perché creare chiavi complesse e usare un password manager.

L‘utilizzo di password troppo semplici continua a essere un problema, come conferma una nuova indagine di NordPass, uno dei più noti password manager multi-piattaforma (creato da Nord Security, azienda specializzata in servizi di sicurezza).

In Italia, come in molti altri Paesi, l‘utilizzo di password banali e spesso ripetute per più account rappresenta un fattore di rischio enorme per i dati degli utenti. Il report di NordPass fotografa chiaramente questa situazione evidenziando quali sono le password più utilizzate.

Le password più utilizzate in Italia

Ecco le 20 password più comuni utilizzate in Italia in base al report:

admin (57.337) 123456 (33.019) password (24.870) Password (16.682) 12345678 (16.630) 123456789 (8537) harley (7060) 12345 (5916) 000000 (5818) 123123 (5302) Cocacola123 (4363) Ciao1991 (3991) 1234567890 (3753) 12345678910 (3591) 111111 (3332) ciaociao (3258) amministratore (2929) juventus (2902) Napoli1926 (2576) ronaldo1 (2362)

Come facilmente riscontrabile, si tratta spesso di sequenze numeriche “semplici” e facili da memorizzare oppure di termini generici (admin) o ancora di parole legate alla vita quotidiana e alle proprie passioni (juventus oppure Napoli1926). Come abbiamo visto anche con un’altra indagine, password come 123456 sono estremamente insicure. In Italia, inoltre, quasi 9 milioni di utenti hanno ricevuto cyberattacchi. Il problema delle password deboli era già emerso nell’analisi del 2025. Nell’ultimo anno, quindi, poco è cambiato.

Perché è fondamentale utilizzare password complesse

Affidarsi a combinazioni prevedibili espone i propri account a rischi concreti e immediati. I moderni strumenti di attacco informatico, come i software basati su algoritmi di brute force o gli attacchi a dizionario, sono in grado di testare milioni di combinazioni al secondo. Una sequenza numerica banale o una parola di uso comune può essere violata in una frazione di secondo, rendendo di fatto inesistente la barriera di protezione di un profilo.

Il pericolo aumenta in modo esponenziale quando la stessa password viene riutilizzata su più piattaforme. In caso di violazione dei dati (nota anche come data breach) di un singolo portale, anche apparentemente secondario, i criminali informatici recuperano le credenziali trafugate e le testano automaticamente su servizi ben più delicati attraverso la tecnica del credential stuffing. Una sola password debole può quindi innescare un effetto domino capace di compromettere l’intera identità digitale di un utente.

Adottare credenziali robuste significa proteggere non solo la propria privacy, ma anche informazioni finanziarie, documenti riservati e file personali. Per ridurre drasticamente la superficie di attacco, è buona norma creare password di almeno 12-16 caratteri che alternino lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli speciali, evitando qualsiasi riferimento a date di nascita, nomi propri o passioni personali.

L’importanza di un password manager

Ricordare a memoria decine di combinazioni alfanumeriche lunghe, casuali e uniche per ogni singolo servizio è un’impresa praticamente impossibile per chiunque. Per superare questo ostacolo senza scendere a compromessi, l’adozione di un password manager rappresenta oggi la strategia più efficace.

Questi strumenti generano automaticamente chiavi di accesso robuste, le custodiscono in una cassaforte digitale crittografata e le compilano in autonomia, lasciando all’utente il solo compito di memorizzare un’unica master password.

Per proteggere ulteriormente i propri profili, è poi fondamentale affiancare a questa pratica l’attivazione dell’autenticazione a due fattori (2FA) su tutte le piattaforme che la supportano. In questo modo, anche nell’eventualità in cui una credenziale venisse intercettata, un malintenzionato resterebbe comunque bloccato senza il secondo codice di verifica, garantendo così il miglior equilibrio possibile tra protezione avanzata e praticità nell’uso quotidiano.