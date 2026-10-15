Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Una password semplicissima sarebbe al centro di un accesso abusivo al registro danese. Le verifiche chiariscono come sarebbe avvenuto l'attacco.

iStock

Un accesso non autorizzato al registro anagrafico danese avrebbe esposto dati di circa 8,8 milioni di persone, attraverso account di Pays ApS.

L’intrusione sarebbe iniziata il 10 settembre 2026 e avrebbe generato circa 14 milioni di ricerche automatiche prima della scoperta, il 2 ottobre.

La società ha perso l’autorizzazione al registro e sono state avviate indagini; le autorità invitano a diffidare di richieste sospette di dati personali.

Una password di appena sei cifre, “123456“, sarebbe stata sufficiente per accedere a un sistema collegato al registro anagrafico nazionale danese. A sostenerlo è una persona che rivendica l’attacco informatico al Central Register of Persons (CPR), attraverso il quale sarebbero state consultate senza autorizzazione informazioni relative a circa 8,8 milioni di persone.

Le autorità hanno confermato la violazione, mentre i dettagli sul ruolo della password “123456” emergono dalle dichiarazioni del presunto responsabile e dalle verifiche condotte dalla stampa locale.

La password “123456” negli account della società Pays ApS

Secondo il quotidiano danese Politiken, almeno tre account della società informatica Pays ApS utilizzavano la password “123456”, compreso un profilo amministratore.

L’azienda, con sede a Odense (la terza città più grande della Danimarca e il capoluogo dell’isola di Fionia), era autorizzata ad accedere al CPR per servizi come la verifica dei dati dei clienti aziendali. Il 9 ottobre, la direttrice Sophie Laursen ha confermato all’emittente TV 2 che una persona esterna aveva sfruttato le autorizzazioni concesse alla società.

Il presunto hacker, rimasto anonimo, ha raccontato a Politiken di aver utilizzato credenziali già trapelate in precedenza, appartenenti a un ex dipendente di una piccola azienda danese. Avrebbe poi sviluppato due programmi per interrogare il registro e salvare all’esterno le informazioni raccolte.

Non è stato accertato, però, che “123456” fosse la password del registro nazionale. Le ricostruzioni riguardano gli account della società autorizzata a consultarlo. Le autorità danesi, inoltre, non hanno ancora confermato pubblicamente tutti i passaggi descritti dalla persona che rivendica l’attacco.

Come è stato scoperto l’attacco al registro CPR danese

Secondo i documenti esaminati da TV 2, l’accesso non autorizzato sarebbe iniziato il 10 settembre 2026. Nei dieci giorni successivi sarebbero state effettuate circa 14 milioni di ricerche automatiche nel database.

L’anomalia è stata scoperta soltanto il 2 ottobre, quando un dipendente ministeriale ha notato una fattura relativa a un numero di interrogazioni molto superiore al normale. Il 5 ottobre, l’amministrazione del CPR ha reso pubblica la violazione.

Il registro contiene circa 11 milioni di posizioni, comprese quelle di persone decedute o trasferite all’estero. Per questo motivo, gli 8,8 milioni di record coinvolti superano il numero degli attuali residenti in Danimarca (6 milioni circa). Le informazioni consultate comprendono dati anagrafici e numeri identificativi personali CPR.

L’amministrazione ha precisato che l’accesso abusivo non ha interessato nomi e indirizzi delle persone soggette a specifiche restrizioni anagrafiche. Alla società coinvolta è stata revocata l’autorizzazione ad accedere al registro.

L’accaduto è stato segnalato all’autorità danese per la protezione dei dati e la polizia ha avviato un’indagine.

La persona che rivendica l’attacco ha dichiarato di non avere intenzione di vendere o divulgare le informazioni ottenute. Al momento, le fonti disponibili non documentano un utilizzo dei dati per commettere frodi.

Le autorità hanno comunque invitato i cittadini a prestare attenzione alle richieste di informazioni riservate, anche quando provengono da persone che sembrano conoscere i loro dati personali. Il possesso di informazioni autentiche potrebbe infatti rendere più credibili eventuali tentativi di phishing.

La password “123456” è la più utilizzata al mondo, secondo la classifica NordPass del 2025. Nonostante sia estremamente prevedibile e poco sicura, continua a essere scelta da milioni di utenti.