L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante della vita quotidiana, ma il lessico che la accompagna non è sempre altrettanto familiare. I suoi termini circolano con disinvoltura nello spazio pubblico, spesso usati come se fossero autoesplicativi. In realtà, molte delle parole che animano il dibattito sull’IA vengono ripetute senza un reale chiarimento del loro significato. Ne deriva un linguaggio apparentemente condiviso che, a uno sguardo più attento, lascia ampie zone d’ombra. Fare ordine serve soprattutto a capire di cosa stiamo parlando quando discutiamo di tecnologia e futuro.

Cosa significa intelligenza artificiale?

Il primo equivoco riguarda proprio l’espressione “intelligenza artificiale”. Non indica una macchina che pensa come un essere umano, ma un insieme di tecniche informatiche progettate per svolgere compiti specifici. Riconoscere immagini, tradurre testi, suggerire contenuti o rispondere a una domanda sono attività che l’IA affronta elaborando grandi quantità di dati attraverso modelli matematici.

Machine learning e deep learning

Tra i concetti più citati c’è il machine learning. Con questa espressione si descrive un approccio in cui i sistemi non vengono programmati riga per riga per ogni singola operazione, ma imparano a individuare schemi all’interno dei dati. L’“apprendimento” avviene tramite esempi, non attraverso istruzioni rigide.

All’interno del machine learning si colloca il deep learning, termine che negli ultimi anni è diventato quasi sinonimo di IA avanzata. In questo ambito entrano in gioco le reti neurali artificiali, strutture matematiche ispirate in modo molto libero al funzionamento del cervello umano.

Cos’è un algoritmo?

Un’altra parola ricorrente è algoritmo, spesso evocata nel linguaggio comune come se fosse un’entità opaca o una volontà autonoma. In realtà, un algoritmo è semplicemente una sequenza di istruzioni che definisce come risolvere un problema. Nel contesto dell’IA stabilisce il modo in cui i dati vengono analizzati e trasformati in un risultato. Non prende decisioni in modo indipendente, ma applica regole scritte da qualcuno.

Cos’è l’AI generativa?

Negli ultimi mesi è entrata nel lessico quotidiano anche l’espressione “intelligenza artificiale generativa”. Con questa formula si indicano sistemi (come ChatGPT di OpenAI o Gemini di Google) capaci di produrre nuovi contenuti, come testi, immagini, video o suoni, a partire da ciò che hanno appreso. Non si tratta di creazione nel senso artistico tradizionale, ma di una rielaborazione statistica di esempi preesistenti.

I prompt e output nell’intelligenza artificiale

Il prompt è l’input testuale fornito a un modello per orientarne il comportamento e il tipo di risposta. Consiste in una serie di istruzioni che definiscono contesto, tono, obiettivo e altri dettagli. La qualità dell’output, cioè il risultato prodotto dal sistema, dipende in larga misura da come il prompt è formulato, perché il modello reagisce a ciò che riceve in ingresso.

Le “allucinazioni” nell’Intelligenza Artificiale (AI)

Negli ultimi mesi si è diffuso anche il termine “allucinazioni”, utilizzato per descrivere uno dei limiti più evidenti dei modelli linguistici. Con questa parola si indicano risposte formalmente coerenti che, però, contengono informazioni errate o inventate.

Il significato di token

I token sono le unità minime con cui un modello linguistico analizza il testo. Non coincidono sempre con le parole, ma possono corrispondere a frammenti di esse. Il numero di token determina la quantità di testo che un sistema è in grado di elaborare, sia in ingresso sia in uscita.

Prendiamo questa frase:

Un gatto osservava la pioggia dalla finestra

Per noi è una singola frase composta da parole. Per un modello di IA, invece, quel testo viene spezzato in token, cioè in piccole unità di testo. I token non coincidono sempre con le parole intere. In modo semplificato, la frase potrebbe essere suddivisa così: