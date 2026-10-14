Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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C’era un episodio di Black Mirror in cui una donna, travolta dall’improvvisa perdita del compagno, cercava di schivare il dolore dell’elaborazione del lutto, affidandosi prima a una voce digitale, ricostruita attingendo alle sue registrazioni rimaste su smartphone e social, e poi spingendosi fino a un robot umanoide capace di replicarne l’aspetto e i modi di fare.

Ecco, ci troviamo esattamente alla prima tappa, quella dei cosiddetti griefbot: strumenti di intelligenza artificiale progettati per consentire di “chattare” o dialogare con chi non c’è più.

Strumenti che stanno avendo un certo seguito, anche se c’è da chiedersi, oltre all’effettivo funzionamento, se abbia senso delegare la gestione del lutto a un algoritmo.

Come funziona un griefbot

Intanto vediamo come funziona. In sostanza, un griefbot (termine che si potrebbe tradurre come “bot del lutto”) offre all’utente la possibilità di ascoltare la voce del proprio caro riprodotta sinteticamente, oppure di ricevere messaggi di conforto formulati con uno stile espressivo del tutto simile a quello della persona scomparsa.

La magia, o meglio l’illusione, si regge sui dati usati per l’addestramento: post pubblicati sui social network, e-mail, conversazioni in chat, ma anche cronologie di ricerca web e registri delle chiamate memorizzati sui dispositivi.

Raccogliendo tutti questi elementi, l’intelligenza artificiale modella una sorta di gemello digitale del defunto, cercando di restituirne un’immagine il più possibile fedele, nei limiti delle informazioni disponibili.

In sostanza, mettendo insieme piccole briciole di dati, frammenti di racconti e ritagli di un’esistenza trascorsa online, l’IA promette di farci parlare di nuovo con i nostri fantasmi, proprio come si tentava di fare oltre un secolo fa.

Parlare con i morti grazie all’IA: uno spiritismo 2.0?

Per certi versi, sì: come evidenziato anche da IFLScience, non differisce poi molto dalle sedute spiritiche in voga nell’Ottocento, quando le famiglie si radunavano attorno a un tavolo Ouija o a una medium sperando in un segnale dall’aldilà.

All’epoca quelle pratiche avevano una loro spiegazione, visto pure il contesto in cui vivevano le persone, tra tassi di mortalità elevati e livelli di alfabetizzazione concentrati per lo più nei ceti medio-alti. Nel tempo è emerso chiaramente come quei rituali servissero soprattutto a dare un momento di sollievo e conforto ai superstiti.

Alla fine il lutto è un’esperienza universale, che riguarda ogni essere umano o animale; e da sempre la nostra specie cerca prima di combatterlo, poi di attenuarlo e, infine, di accettarlo.

Ma questo è un percorso collaudato da decenni, la stessa psicoterapia ha messo a punto strumenti precisi per evitare che questa fase naturale trasformi il dolore in una condizione patologica. Che speranze abbiamo invece con la tecnologia dei griefbot?

Un supporto psicologico o una trappola mentale? La verità sui griefbot

Se si mantiene la consapevolezza che ci si trova di fronte a una semplice simulazione software, il problema finisce lì. Il rischio sorge quando questa barriera crolla, proprio come accade alla protagonista della serie TV, che entra in profonda crisi nel momento in cui sovrappone il ricordo del compagno alla presenza dell’automa.

Per quanto un messaggio o una voce digitale possano attenuare quel senso di vuoto, di gelo, di lontananza infinita proprio della morte improvvisa o meno di un proprio caro, la minaccia strisciante è quella di trasformare il lutto in un passaggio superfluo, da mettere a tacere subito attraverso la tecnologia.

Gli stessi ricercatori oggi muovono i primi passi senza troppe certezze: mancano studi a lungo termine in grado di misurare gli effetti reali di questi sistemi sulla psiche.

Per qualcuno un griefbot potrebbe rivelarsi un aiuto momentaneo per elaborare il distacco, ma per altre persone, rese fragili dalla perdita, rischia di trasformarsi in una trappola mentale capace di bloccare l’accettazione della realtà. O peggio di confonderla, magari arrivando poi a credere che il bot di turno che sta scrivendo sul profilo di un defunto a suo nome sia davvero quest’ultimo.

L’importanza dell’etica nell’intelligenza artificiale

Fino a poco tempo fa i chatbot erano confinati a compiti semplici, come fornire risposte automatiche sui siti di e-commerce o assistenza clienti. Oggi l’asticella si è alzata e si punta a creare assistenti sempre più autonomi, proattivi e capaci di inserirsi persino nella sfera affettiva e privata delle persone.

Lanciare strumenti di questo tipo nella quotidianità senza valutazioni e garanzie preventive appare una scelta azzardata. Ci troviamo davanti all’ennesimo esempio di innovazione introdotta senza un approccio precauzionale che tenga conto dell’etica e della salute psicologica. Non sarà il primo caso né l’ultimo, almeno finché certi Paesi non provvederanno a regolamentare come si deve questa tecnologia.

Il problema, peraltro, non è solo etico. Come ormai in molte faccende del web, anche la propria privacy è messa a rischio. Anche negando il consenso o esprimendo la volontà di non essere mai riprodotti digitalmente, cosa accadrebbe se qualcuno decidesse di raccogliere le tracce e i contenuti che ci lasciamo alle spalle sul web per costruire, a nostra insaputa, un griefbot basato sulla nostra vita?