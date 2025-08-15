Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Conoscete il paradosso del condizionatore? In tantissimi lo utilizziamo per rinfrescarci in estate, ma il rischio di peggiorare la situazione è davvero concreto: ecco perché

123RF

Il condizionatore è ormai diventato un elettrodomestico fondamentale nelle nostre abitazioni, soprattutto a causa delle estati sempre più roventi che dobbiamo affrontare da diversi anni a questa parte. Il cambiamento climatico è una realtà che, durante il periodo estivo, mostra tutta la sua “violenza” con temperature ormai fuori controllo, provocando disagi alla popolazione e persino problemi di salute alle persone più fragili. Usare l’aria condizionata sembra dunque un obbligo per poter raffrescare case, uffici e ospedali, ma c’è un effetto paradosso che rende la situazione climatica sempre più grave. Scopriamo di cosa si tratta.

Il paradosso del condizionatore: cosa significa

Usare troppo il condizionatore fa male: non si tratta (solo) di un problema di salute, dovuto ad una temperatura eccessivamente bassa che spesso viene impostata per trovare refrigerio nelle giornate più calde. Il problema riguarda più che altro l’ambiente, e non dobbiamo affatto sottovalutarlo. Il paradosso del condizionatore può avere due significati, sia a livello urbano che su scala globale. Il primo è il più evidente, e per comprenderlo bisogna sapere come funziona l’impianto di condizionamento. In parole semplicissime, il condizionatore aspira l’aria calda presente in una stanza e, attraverso l’impiego di un gas refrigerante, emette da una parte l’aria ora raffreddata e dall’altra (mediante l’unità esterna) il calore assorbito.

Questa aria calda che viene emanata all’esterno va ad accumularsi a quella già presente, creando una vera e propria “cappa” rovente. Il problema è particolarmente grave nelle città più grandi, dove sono in funzione moltissimi condizionatori e dove l’aria calda delle unità esterne si somma all’inquinamento delle auto e delle fabbriche. Le metropoli diventano così delle isole di calore estremo, mentre i loro abitanti cercano disperatamente di abbassare le temperature in casa attraverso i condizionatori. Un vero e proprio circolo vizioso, che sembra impossibile interrompere.

L’uso dei condizionatori e l’impatto sull’ambiente

L’altro significato dell’espressione “paradosso del condizionatore” mette in luce un problema ben più grave. Come abbiamo già accennato, gli impianti di condizionamento funzionano attraverso un gas refrigerante che, nella maggior parte dei casi, è composto da idrofluorocarburi (Hfc). Si tratta di gas serra che, sebbene non abbiano alcun impatto sullo strato di ozono, rivelano un’enorme capacità di trattenere il calore (maggiore addirittura di quella dell’anidride carbonica), aumentando così il riscaldamento globale. Secondo uno studio pubblicato su Atmospheric Chemistry and Physics nel 2022, l’utilizzo di Hfc potrebbe contribuire ad un aumento di 0,5°C della temperatura mondiale per il 2100.

Le emissioni di Hfc non sono poi l’unica causa di inquinamento ambientale da parte dei condizionatori. Dal momento che questi ultimi sono, nella maggior parte dei casi, alimentati da energia prodotta attraverso combustibili fossili, si rivelano responsabili anche di enormi emissioni di CO2. E la situazione non sembra destinata a migliorare: stime preannunciano un aumento della domanda energetica – che dovrebbe triplicare entro il 2050. A scatenarla saranno soprattutto i crescenti impianti di condizionamento che vengono installati in Paesi come Cina, India e Indonesia, dove la popolazione è ingente e il carbone la principale fonte di energia.

Il risultato? Più cerchiamo di raffrescare le nostre case usando l’aria condizionata per sfuggire al caldo estremo, maggiormente contribuiamo all’aumento delle stesse temperature globali contro le quali stiamo combattendo ormai da molti anni. È un vero e proprio paradosso, per il quale è necessario adottare misure “estreme”. Da un lato, l’Unione Europea sta valutando di mettere al bando l’uso degli Hfc, incentivando l’adozione di alternative meno impattanti sull’ambiente. È inoltre auspicabile che si diffonda sempre più l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, in modo che anche i condizionatori non siano più dipendenti dagli inquinanti combustibili fossili.