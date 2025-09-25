Papa Leone XIV: “Non autorizzo un Papa IA”, ecco perché

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

123

Il Papa ha respinto la proposta di creare una versione IA di sé, definendola “uno shell freddo”. Cresce il dibattito sui confini tra fede, tecnologia e dignità umana.

Il no definitivo al “Papa IA” e le parole del pontefice

In un’intervista concessa al suo biografo Eloise Allen, Papa Leone XIV ha raccontato che qualcuno gli ha proposto di autorizzare la creazione di una versione digitale di sé: un avatar capace di rispondere alle domande dei fedeli e fare da “Papa IA”. Il pontefice ha risposto con fermezza: “non autorizzerò quello”.

Secondo le sue parole, “se c’è qualcuno che non dovrebbe essere rappresentato da un avatar, direi che il Papa è in cima alla lista”. L’idea che un software impersoni l’autorità spirituale, per Leone, mina l’essenza dell’umanità e della fede.

L’IA come “guscio freddo”: critiche e timori

Il Papa ha usato immagini luminose e severe: l’IA, senza anima, rischia di diventare un “guscio freddo”, una shell vuota che può fare danni profondi all’idea stessa di essere umano. Egli teme che l’umanità possa perdere se stessa in un mondo governato da algoritmi che ingannano con sembianze realistiche.

Ha anche espresso preoccupazione per una società in cui pochi, estremamente ricchi, controllano IA potenti ignorando il valore umano: un pericolo che può portare all’esclusione sociale. In particolare, ha detto che se la Chiesa non parla, “il mondo digitale continuerà da solo” e noi potremmo diventare pedine o restare indietro.

Contesto: IA, dignità e nuova rivoluzione industriale

Le parole di Leone rientrano in un più ampio dibattito che il Vaticano ha già avviato negli anni. Il pontefice ha definito l’IA come una sorta di quarta rivoluzione industriale, con un impatto paragonabile al passaggio epocale tra lavoro manuale e macchine.

Pur non opponendosi alla tecnologia, egli mette l’accento sul rapporto: se l’IA perde legame con valori come dignità, responsabilità e umanità, rischia di essere uno strumento pericoloso. Ha detto che non ha nulla contro il progresso, semmai contro una direzione che riduca l’umano a semplice dato.

IA e videogiochi: quando la fede diventa ispirazione ludica

L’intelligenza artificiale non influenza solo la società e la religione, ma anche il mondo dei videogiochi. Sempre più titoli utilizzano IA avanzate per creare mondi dinamici, nemici imprevedibili e narrazioni che reagiscono alle scelte del giocatore. E in diversi casi l’ispirazione arriva proprio dall’immaginario religioso o dalle domande spirituali.

Giochi come Blasphemous e Blasphemous 2, con le loro atmosfere cupe e iconografie legate alla Chiesa medievale, mettono il giocatore davanti a peccato, redenzione e ritualità. The Last Oricru e Inquisitor: Martyr riprendono invece l’idea della lotta tra sacro e profano in universi fantasy e sci-fi. Persino produzioni narrative come Pentiment di Obsidian mostrano come la spiritualità e il dibattito teologico possano diventare motore di trama interattiva.

Con l’arrivo di nuove tecniche di IA generativa, in futuro potremmo vedere PNG (personaggi non giocanti) che rispondono in modo credibile a dilemmi morali o che simulano figure religiose storiche, aprendo domande etiche simili a quelle sollevate dal “Papa IA”. Un segnale che il confronto fra tecnologia, fede e cultura pop è solo all’inizio.

Implicazioni religiose, sociali e tecniche

Il rifiuto del Papa IA non è solo una posizione religiosa, ma un segnale forte sulla relazione tra fede e tecnologia. Un avatar che risponde come un pontefice potrebbe smorzare il valore dell’incontro reale, dell’autorità umana, ridurre la fede a interazione con una macchina.

Dal punto di vista sociale, mette in guardia contro la concentrazione di potere nelle mani di chi controlla “la macchina”, e contro una società in cui l’essere umano diventa accessorio della tecnologia.

Tecnicamente, solleva questioni sul deepfake, sull’etica degli avatar e sull’efficacia di algoritmi a rispondere a domande spirituali, morali, umane. Un software potrebbe leggere testi, ma potrà mai “provare” compassione, rimorso o fede?