Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

Miele presenta il concept Cary: una lavatrice dotata di sensori e intelligenza artificiale che riconosce i capi, seleziona il ciclo adatto e tanto altro.

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Chi ha una lavatrice sa come funziona: prima bisogna dividere i capi per colore e tessuto, poi scegliere il detersivo adatto, poi calcolare l’ammorbidente, poi impostare con attenzione la modalità di lavaggio giusta.

Un procedimento laborioso, un’attività monotona che il più delle volte fa impazzire anche la persona più paziente di questo mondo. Meno male che l’intelligenza artificiale potrebbe toglierti di mezzo anche questa mansione.

A dimostrarlo è l’ultimo concept di lavatrice firmato Miele: basta premere un pulsante e il ciclo si avvia completamente da solo.

Cosa sappiamo della lavatrice IA di Miele

Presentato alla fiera tecnologica IFA di Berlino, questo concept studio “Cary” mostra una visione del futuro in cui chi usa la lavatrice non deve fare altro che cliccare un pulsante.

La macchina infatti riconosce autonomamente la biancheria inserita, adatta il ciclo di lavaggio specifico e imposta ogni parametro necessario. Non rimane dunque altro che caricare i vestiti nel cestello, e premere il tasto di avvio.

Al resto ci pensano sensori, telecamere e IA, con cui il sistema riesce a interpretare la tipologia di abiti presenti all’interno del cestello, distinguendo i capi bianchi da quelli colorati, rilevando i diversi tessuti, il peso del carico e individuando il trattamento migliore per ottenerne la pulizia ideale.

Addirittura, l’algoritmo che supervisiona l’operazione calcola anche l’esatta quantità di detersivo da dosare durante il lavaggio.

Quali sono i vantaggi di un elettrodomestico IA

Intanto non dovrai più fermarti a pensare quale sia il programma più adatto o se un determinato tessuto possa rovinarsi durante il lavaggio: sarà l’IA a farsi carico di queste decisioni.

Pertanto, risparmierai risparmiare tempo e fatica, e al contempo subirai meno l’ansia di commettere errori con i capi più delicati.

Così facendo sarà sempre più facile fare il bucato per tutti, sia per chi si trova a fare la lavatrice per la prima volta, sia per chi desidera semplicemente ridurre al minimo il tempo perso a selezionare programmi e opzioni aggiuntive. Non sarà più necessario avere nel proprio bagaglio culturale competenze specifiche su quale sia la giusta dose di detersivo o quali capi inserire nel cestello, o fare esperienza sul campo per individuare la soluzione più azzeccata.

Tra l’altro tutto questo andrà a vantaggio anche dei tuoi vestiti: un programma calibrato su misura per il carico reale garantisce la combinazione perfetta tra efficacia di pulizia e protezione delle fibre. Il massimo per i propri vestiti preferiti, no?

Quando sarà disponibile un prodotto simile

Oggi no. La stessa Miele, nella nota ufficiale, non ha menzionato date di lancio, specifiche tecniche definitive o tantomeno un prezzo di listino.

Anche se rappresenta poco più di un prototipo concettuale, questa lavatrice è un’ulteriore conferma di dove stia andando la nuova generazione di elettrodomestici, indipendentemente dalle loro dimensioni: verso un impiego sempre più determinante dell’intelligenza artificiale.

Gli esempi mostrati anche in altre fiere di settore di certo non mancano: capsule hi-tech in grado di lavare, massaggiare e asciugare una persona in soli 15 minuti grazie a intelligenza artificiale e microbolle; oppure l’IA di Google che entra direttamente negli elettrodomestici per ottimizzarne le funzioni.

Proprio come nell’industria, anche la gestione smart della casa viaggia verso la piena automazione. Alla fine, a tutti noi non ci resterà che premere un tasto e lasciare tutto in mano loro.