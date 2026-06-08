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B.K.Licht pannello LED RGB da soffitto, illuminazione moderna con luce bianco neutro e colori controllabili da telecomando è in sconto del 55%.

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Illuminare bene una stanza senza occupare spazio, avere una luce potente per lavorare e al tempo stesso un’illuminazione d’atmosfera per rilassarsi non è semplice. In questi giorni il B.K.Licht pannello LED RGB da soffitto è proposto con uno sconto del 55%, permettendoti di rinnovare la luce di casa o ufficio con una spesa contenuta e un design moderno.

B.K.Licht pannello LED RGB da soffitto

Questo pannello unisce un design piatto ed elegante in nero a un’illuminazione versatile: la luce principale bianco neutro è pensata per l’uso quotidiano, mentre i LED RGB integrati permettono di creare scenari colorati e una piacevole retroilluminazione indiretta. Grazie al telecomando e alla funzione dimmer puoi regolare intensità e colori in base al momento, passando da una luce funzionale a un’illuminazione più soffusa e accogliente.

B.K.Licht pannello LED RGB in offerta: sconto del 55% e prezzo sotto i 25 euro

Con la promozione attuale puoi portarti a casa il B.K.Licht pannello LED RGB da soffitto a soli 24,99€, un prezzo particolarmente aggressivo per un corpo illuminante con luce bianco neutro e colori RGB. Nella fascia delle plafoniere compatte questo modello si distingue per il buon rapporto tra luminosità e consumi, offrendo una soluzione completa sia per ambienti domestici sia per piccoli uffici. L’accesso ai vantaggi Prime, alla rateizzazione o ad altre formule promozionali dipende dalle opzioni mostrate sulla pagina prodotto al momento dell’acquisto.

La plafoniera LED moderna con il design piatto nero e la luce RGB dimmerabile

Se vuoi sostituire vecchie plafoniere ingombranti con una soluzione più moderna e flessibile, questa plafoniera LED punta tutto su forma compatta e gestione della luce su misura. Ecco perché può fare la differenza nella quotidianità:

Design moderno in nero : il profilo piatto e il colore scuro si integrano in ambienti contemporanei, dal soggiorno allo studio, dando un tocco più pulito e minimalista al soffitto.

: il profilo piatto e il colore scuro si integrano in ambienti contemporanei, dal soggiorno allo studio, dando un tocco più pulito e minimalista al soffitto. Illuminazione da 22W e 2.700 lumen a 4.000K : la luce bianco neutro è ideale per lavorare, leggere o cucinare perché resta equilibrata e non affatica la vista, mantenendo una buona resa luminosa con consumi contenuti.

: la luce bianco neutro è ideale per lavorare, leggere o cucinare perché resta equilibrata e non affatica la vista, mantenendo una buona resa luminosa con consumi contenuti. LED RGB integrati : oltre alla luce funzionale puoi attivare colori diversi per creare atmosfera durante una cena, una serata cinema o una sessione di gaming, trasformando l’ambiente con un solo telecomando.

: oltre alla luce funzionale puoi attivare colori diversi per creare atmosfera durante una cena, una serata cinema o una sessione di gaming, trasformando l’ambiente con un solo telecomando. Dimmerazione a più fasi con telecomando : regolare intensità e tonalità direttamente dal divano ti permette di adattare la luce a ogni situazione, da quella forte per pulizie e lavoro a quella soffusa per rilassarti.

: regolare intensità e tonalità direttamente dal divano ti permette di adattare la luce a ogni situazione, da quella forte per pulizie e lavoro a quella soffusa per rilassarti. Retroilluminazione indiretta : la luce che rimbalza sul soffitto riduce le ombre dure e rende l’ambiente più avvolgente, ideale se non ami le fonti luminose troppo dirette.

: la luce che rimbalza sul soffitto riduce le ombre dure e rende l’ambiente più avvolgente, ideale se non ami le fonti luminose troppo dirette. Dimensioni compatte 42x42x3 cm: lo spessore ridotto è perfetto per stanze non molto alte o per chi vuole un punto luce poco invasivo ma comunque in grado di illuminare in modo uniforme.

B.K.Licht pannello LED RGB da soffitto

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B.K.Licht pannello LED RGB da soffitto, approfitta subito dell’offerta lampo al 55% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Il pannello LED B.K.Licht è adatto per illuminare una stanza intera? Sì, con 22W e 2.700 lumen a 4.000K offre una luce bianco neutro adatta a illuminare bene ambienti domestici o piccoli uffici. Posso regolare la luminosità e i colori del pannello LED B.K.Licht? Sì, il pannello è dimmerabile a più fasi e include un telecomando per variare intensità e colori RGB. Il pannello LED B.K.Licht occupa molto spazio sul soffitto? No, ha dimensioni compatte di 42x42x3 cm ed è pensato per essere poco invasivo anche in stanze basse. Il pannello LED B.K.Licht permette di creare illuminazione d'atmosfera? Sì, grazie ai LED RGB e alla retroilluminazione indiretta puoi ottenere una luce soffusa e colorata per creare atmosfera.