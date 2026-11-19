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Il pannello smart Amazon Echo Hub da 8 pollici per gestire dispositivi e routine è in offerta con sconto del 55%.

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Gestire videocamere, luci e altri dispositivi smart da app separate può diventare scomodo. Amazon Echo Hub riunisce i controlli della Casa Intelligente in un pannello dedicato, disponibile con uno sconto del 55%.

La dashboard personalizzabile permette di organizzare i dispositivi in sezioni e di portare in primo piano i controlli usati più spesso. Echo Hub è compatibile con migliaia di dispositivi e consente di gestire videocamere, routine e sistemi di sicurezza compatibili; può inoltre essere montato a parete e integra comandi sullo schermo per musica e podcast.

Amazon Echo Hub in offerta: sconto del 55% e circa 110 euro di risparmio

Con il prezzo indicato di 89,99 euro e uno sconto del 55%, Amazon Echo Hub consente un risparmio di circa 110 euro rispetto al prezzo da cui è calcolata la riduzione. La promozione rende più accessibile un pannello pensato per centralizzare i controlli della casa smart: puoi acquistare Amazon Echo Hub a 89,99 euro. Le informazioni disponibili non indicano scadenza della promo, opzioni di pagamento a rate, coupon, vantaggi Prime o tempi di reso.

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Il pannello Amazon con schermo da 8 pollici e compatibilità con migliaia di dispositivi

Quando si vogliono tenere sotto controllo più elementi della casa con praticità, un pannello centralizzato può semplificare le operazioni quotidiane. Echo Hub combina una dashboard personalizzabile e il supporto a diversi standard per la Casa Intelligente:

Pannello da 8 pollici: riunisce sullo schermo i controlli dei dispositivi e i contenuti multimediali, con comandi dedicati per musica e podcast.

riunisce sullo schermo i controlli dei dispositivi e i contenuti multimediali, con comandi dedicati per musica e podcast. Dashboard personalizzabile: consente di organizzare i dispositivi in sezioni e ridimensionarle, così da avere a portata di mano i controlli preferiti.

consente di organizzare i dispositivi in sezioni e ridimensionarle, così da avere a portata di mano i controlli preferiti. Compatibilità con Alexa, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Matter, Sidewalk e Thread: permette di sincronizzare dispositivi compatibili che utilizzano questi sistemi.

permette di sincronizzare dispositivi compatibili che utilizzano questi sistemi. Routine e sicurezza: permette di attivare modalità che gestiscono più dispositivi insieme e di controllare sistemi di sicurezza compatibili. Con un abbonamento Ring compatibile, venduto separatamente, sono disponibili riepiloghi degli eventi delle videocamere Ring e la ricerca nelle registrazioni tramite comandi vocali.

permette di attivare modalità che gestiscono più dispositivi insieme e di controllare sistemi di sicurezza compatibili. Con un abbonamento Ring compatibile, venduto separatamente, sono disponibili riepiloghi degli eventi delle videocamere Ring e la ricerca nelle registrazioni tramite comandi vocali. Installazione a parete e controlli privacy: può essere montato dove è disponibile una presa di corrente; un pulsante permette di disattivare il microfono. Supporti da tavolo, passacavi da incasso e adattatore Power over Ethernet sono venduti separatamente.

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FAQ Con quali dispositivi è compatibile Amazon Echo Hub? È compatibile con dispositivi Alexa e supporta Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Matter, Sidewalk e Thread. Amazon Echo Hub può essere montato a parete? Sì, può essere montato a parete dove è disponibile una presa di corrente. Supporti da tavolo e accessori per nascondere i cavi sono venduti separatamente. Echo Hub permette di controllare videocamere e sistemi di sicurezza? Sì, può gestire videocamere e sistemi di sicurezza compatibili. Per le funzioni Ring descritte è necessario un abbonamento Ring compatibile, venduto separatamente. Come si disattiva il microfono di Amazon Echo Hub? Il pannello integra un pulsante apposito per disattivare il microfono.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.