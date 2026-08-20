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Gestire luci, videocamere, serrature e sensori con app diverse è frustrante e fa perdere tempo ogni giorno. Con Amazon Echo Hub puoi concentrare il controllo della tua casa intelligente in un unico pannello da parete e oggi è disponibile con uno sconto del 35%, a 129,99€.

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Questo pannello da 8 pollici è pensato per semplificare davvero la gestione domestica: ti permette di organizzare tutti i dispositivi smart in un’unica dashboard personalizzabile, di creare automazioni e di controllare la sicurezza di casa anche quando sei fuori, sfruttando le integrazioni con Alexa+ e un abbonamento Ring compatibile.

Amazon Echo Hub in offerta su Amazon: sconto del 35%

Grazie alla promo in corso puoi portarti a casa Amazon Echo Hub a soli 129,99€, un prezzo interessante per un pannello di controllo completo con hub integrato per la Casa Intelligente. Si tratta di una soluzione pensata per chi ha già diversi dispositivi smart e vuole un punto di gestione unico, ordinato e sempre pronto all’uso.

Rispetto a tanti smart display e speaker della stessa fascia, questo modello punta tutto sulla gestione centralizzata: puoi concentrare in un solo punto luci, videocamere, sensori, allarmi e serrature compatibili, riducendo al minimo il bisogno di tirare fuori lo smartphone. In più, grazie alla compatibilità con i principali standard di connettività per la domotica, si inserisce con facilità in impianti già esistenti.

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Il pannello smart con la dashboard personalizzabile e l’hub per migliaia di dispositivi

Se ogni giorno devi gestire una giungla di dispositivi smart, un pannello dedicato come questo ti aiuta a riportare ordine e controllo in casa. Ecco come le sue funzioni possono semplificarti la vita quotidiana.

Dashboard personalizzabile : puoi organizzare i dispositivi in sezioni, ridimensionare i controlli e mettere in evidenza solo ciò che usi davvero, così trovi subito luci, videocamere o routine più importanti senza perdere tempo tra menu infiniti.

: puoi organizzare i dispositivi in sezioni, ridimensionare i controlli e mettere in evidenza solo ciò che usi davvero, così trovi subito luci, videocamere o routine più importanti senza perdere tempo tra menu infiniti. Integrazione con Alexa+ : con comandi vocali semplici puoi gestire routine, modalità e dispositivi multipli in contemporanea, riducendo al minimo i passaggi per accendere luci, chiudere serrature o attivare la scena serale.

: con comandi vocali semplici puoi gestire routine, modalità e dispositivi multipli in contemporanea, riducendo al minimo i passaggi per accendere luci, chiudere serrature o attivare la scena serale. Supporto per Ring e sicurezza domestica : se abbini un abbonamento Ring compatibile, ottieni riepiloghi degli eventi delle videocamere e puoi cercare nelle registrazioni con la voce, così controlli rapidamente cosa succede in casa anche quando sei lontano.

: se abbini un abbonamento Ring compatibile, ottieni riepiloghi degli eventi delle videocamere e puoi cercare nelle registrazioni con la voce, così controlli rapidamente cosa succede in casa anche quando sei lontano. Compatibilità estesa con standard smart home : l’hub integrato funziona con migliaia di dispositivi Wi‑Fi, Bluetooth, Zigbee, Matter, Sidewalk e Thread, permettendoti di unificare prodotti di marchi diversi nel medesimo ecosistema.

: l’hub integrato funziona con migliaia di dispositivi Wi‑Fi, Bluetooth, Zigbee, Matter, Sidewalk e Thread, permettendoti di unificare prodotti di marchi diversi nel medesimo ecosistema. Installazione flessibile a parete o su supporto : puoi montarlo dove hai una presa di corrente oppure usare passacavi da incasso e adattatore Power over Ethernet (venduti separatamente) per un risultato più pulito, con meno cavi a vista.

: puoi montarlo dove hai una presa di corrente oppure usare passacavi da incasso e adattatore Power over Ethernet (venduti separatamente) per un risultato più pulito, con meno cavi a vista. Controlli multimediali sullo schermo : oltre alla domotica, puoi gestire musica, podcast e altri contenuti direttamente dal display, trasformando il pannello anche in un piccolo centro di intrattenimento.

: oltre alla domotica, puoi gestire musica, podcast e altri contenuti direttamente dal display, trasformando il pannello anche in un piccolo centro di intrattenimento. Focus su privacy e sostenibilità: include pulsante fisico per disattivare il microfono e utilizza materiali riciclati e imballaggi in gran parte a base di fibra di legno proveniente da fonti sostenibili.

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FAQ Amazon Echo Hub è compatibile con i miei dispositivi smart esistenti? Echo Hub funziona con migliaia di dispositivi Wi‑Fi, Bluetooth, Zigbee, Matter, Sidewalk e Thread compatibili con Alexa. Posso montare Amazon Echo Hub a parete senza cavi visibili? Sì, puoi usare un passacavi da incasso o un adattatore Power over Ethernet, entrambi venduti separatamente, per nascondere i cavi. Echo Hub può gestire la sicurezza di casa quando sono fuori? Puoi controllare videocamere, serrature, allarmi e sensori compatibili tramite app Alexa e, con Ring, avere riepiloghi eventi e ricerche nelle registrazioni. Come tutela la privacy Amazon Echo Hub? Il dispositivo include controlli dedicati alla privacy, come il pulsante fisico per disattivare il microfono, e Amazon non vende dati personali a terzi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.