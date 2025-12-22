Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Una crisi invisibile sta colpendo oceani e mari: la cosiddetta pandemia dei ricci di mare provoca una mortalità senza precedenti, mettendo a rischio l’equilibrio degli ecosistemi marini. Dalle Canarie al Mediterraneo, gli scienziati documentano un declino drastico di specie chiave, con conseguenze potenzialmente irreversibili.

Pandemia dei ricci di mare: una crisi globale senza precedenti

Negli ultimi anni la moria dei ricci di mare ha assunto proporzioni allarmanti. In diverse aree del pianeta si registrano eventi di mortalità di massa che stanno decimando intere popolazioni di questi echinodermi. Il caso più emblematico riguarda le Isole Canarie, dove alcune specie hanno subito un crollo vicino al 100% rispetto ai livelli storici. Gli studiosi parlano ormai apertamente di pandemia dei ricci di mare, un fenomeno esteso e persistente che non può più essere considerato un episodio.

La crisi non è confinata a un’unica area geografica. Segnali simili sono stati documentati anche nel Mediterraneo, nel Mar Rosso e nel Mare di Oman, suggerendo la presenza di un fattore comune capace di agire su scala globale. La rapidità della diffusione e l’ampiezza delle perdite rendono l’evento uno dei più gravi mai osservati per questi organismi marini.

Il mistero della moria dei ricci di mare e il possibile patogeno

Le cause della moria dei ricci di mare non sono ancora state chiarite con certezza. Le ricerche più recenti indicano la possibile presenza di un agente patogeno sconosciuto, responsabile della mortalità di massa. In passato, fenomeni simili erano stati collegati a protozoi ciliati o ad altri parassiti marini, ma mai con un impatto così devastante.

Secondo gli esperti, non si può escludere il ruolo dell’attività umana. Il traffico navale globale potrebbe aver facilitato la diffusione di microrganismi patogeni in habitat fino a poco tempo fa isolati. Anche fattori ambientali, come le anomalie delle correnti, le variazioni di temperatura e lo stress legato al cambiamento climatico degli oceani, potrebbero aver reso i ricci di mare più vulnerabili alle infezioni.

Il ruolo ecologico dei ricci di mare

Tra le specie più colpite spicca Diadema africanum, un riccio di mare tipico delle regioni tropicali e subtropicali. Questo organismo svolge un ruolo ecologico cruciale negli ecosistemi bentonici poco profondi. Attraverso la sua attività erbivora, regola la crescita delle alghe e contribuisce a mantenere l’equilibrio tra le stesse alghe, coralli e altri organismi marini.

I ricci di mare del genere Diadema sono spesso definiti veri e propri ingegneri dell’ecosistema marino. A densità moderate favoriscono la biodiversità, creando spazio per specie a crescita lenta come i coralli. La loro scomparsa, al contrario, può innescare una proliferazione incontrollata di alghe, con effetti negativi sulle barriere coralline e su molte altre forme di vita marina.

Ecosistemi marini in pericolo e conseguenze a catena

Il declino dei ricci di mare non riguarda solo una singola specie, ma l’intero sistema ecologico in cui essa è inserita. La loro assenza altera la catena alimentare marina, colpendo predatori naturali e riducendo la complessità strutturale degli habitat. Gli scienziati avvertono che il collasso delle popolazioni di ricci di mare potrebbe tradursi in una perdita significativa di biodiversità marina.

La pandemia dei ricci di mare rappresenta quindi un campanello d’allarme per la salute degli oceani. Monitoraggi continui, studi interdisciplinari e il contributo della cosiddetta "citizen science" sono strumenti fondamentali per comprendere l’origine del fenomeno e tentare di mitigarne gli effetti. La sopravvivenza dei ricci di mare è strettamente legata a quella degli ecosistemi marini: proteggere questi animali significa difendere l’equilibrio stesso del mare.