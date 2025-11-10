Libero
SMART EVOLUTION

Gli avvisi pagoPA si pagano anche a rate: ecco come fare con PayPal o Klarna

Ecco come pagare avvisi pagoPA, come le multe o i ticket, anche a rate sfruttando sistemi come PayPal oppure Klarna che sono integrati tramite l'app IO

Pubblicato:

Foto di Davide Raia

Davide Raia

Tech editor

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

app io P_galasso2289 / Shutterstock.com

In sintesi

  • Tramite l’app IO, accessibile con SPID o CIE, è possibile pagare multe, ticket sanitari e bollo auto anche a rate, utilizzando PayPal o la più recente opzione Klarna, entrambe integrate nel sistema pagoPA.
  • Il pagamento rateale avviene in modo semplice e guidato: scegliendo l’opzione “paga in 3 rate senza interessi”, la prima rata viene addebitata subito, la seconda dopo un mese e la terza dopo due mesi; sono disponibili anche piani più lunghi che possono prevedere interessi aggiuntivi.

Le multe, i ticket sanitari e il bollo auto possono essere pagati direttamente tramite l’app IO, disponibile per smartphone Android  e iPhone e accessibile utilizzando il proprio SPID oppure la CIE.

Questi pagamenti possono avvenire anche a rate, permettendo agli utenti di dilazionare la spesa. Il servizio in questione è disponibile da tempo con PayPal ma più di recente si è arricchito con un’altra opzione ovvero Klarna.

I cittadini, infatti, hanno la possibilità di optare per il pagamento rateale al momento della scelta del metodo di pagamento da utilizzare per pagare uno degli avvisi pagoPA tramite l’app IO. Andiamo a scoprire, nel dettaglio, come funziona il meccanismo.

Gli avvisi pagoPA si pagano a rate

Come sottolineato in apertura, gli avvisi pagoPA possono essere rateizzati attivando una delle funzioni di pagamento integrate nell’app IO. Per gli utenti c’è la possibilità di ricorrere a PayPal oppure, da poco, anche a Klarna per poter rateizzare il pagamento. In linea di massima, l’opzione principale è quella del ben noto pagamento in 3 rate senza interessi, molto utilizzato anche per quanto riguarda gli acquisti online. Oltre a questo sistema, è possibile anche accedere a rateizzazioni più lunghe (dipende dal tipo di pagamento, dal servizio scelto e dal proprio account) e con costi aggiuntivi. Si tratta di un servizio a disposizione di tutti gli utenti e molto facile da mettere in pratica.

Come si paga a rate con l’app IO

Il pagamento di un avviso pagoPA tramite l’app IO è molto semplice. Basta accedere all’app e avviare il pagamento dell’avviso presente in app oppure inquadrare il codice QR. A questo punto bisogna selezionare il tipo di sistema di pagamento desiderato. Attualmente, per la rateizzazione è possibile optare per PayPal oppure per KlarnaLa procedura è guidata ed è molto semplice.

Per usare PayPal oppure Klarna, naturalmente, è necessario avere già un account con uno di questi servizi oppure crearne uno sul momento. Scegliendo l’acquisto in 3 rate, la prima rata andrà pagata subito (con la carta o il conto registrato con il servizio di pagamento scelto) mentre la seconda sarà dovuta a distanza di un mese e la terza a distanza di due mesi. Il sistema in 3 rate non prevede interessi mentre la rateizzazione più lunga può prevedere interessi sull’importo e, quindi, una spesa aggiuntiva.

Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963