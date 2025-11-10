Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

Tramite l’app IO, accessibile con SPID o CIE, è possibile pagare multe, ticket sanitari e bollo auto anche a rate, utilizzando PayPal o la più recente opzione Klarna, entrambe integrate nel sistema pagoPA.

Il pagamento rateale avviene in modo semplice e guidato: scegliendo l’opzione “paga in 3 rate senza interessi”, la prima rata viene addebitata subito, la seconda dopo un mese e la terza dopo due mesi; sono disponibili anche piani più lunghi che possono prevedere interessi aggiuntivi.

Le multe, i ticket sanitari e il bollo auto possono essere pagati direttamente tramite l’app IO, disponibile per smartphone Android e iPhone e accessibile utilizzando il proprio SPID oppure la CIE.

Questi pagamenti possono avvenire anche a rate, permettendo agli utenti di dilazionare la spesa. Il servizio in questione è disponibile da tempo con PayPal ma più di recente si è arricchito con un’altra opzione ovvero Klarna.

I cittadini, infatti, hanno la possibilità di optare per il pagamento rateale al momento della scelta del metodo di pagamento da utilizzare per pagare uno degli avvisi pagoPA tramite l’app IO. Andiamo a scoprire, nel dettaglio, come funziona il meccanismo.

Gli avvisi pagoPA si pagano a rate

Come sottolineato in apertura, gli avvisi pagoPA possono essere rateizzati attivando una delle funzioni di pagamento integrate nell’app IO. Per gli utenti c’è la possibilità di ricorrere a PayPal oppure, da poco, anche a Klarna per poter rateizzare il pagamento. In linea di massima, l’opzione principale è quella del ben noto pagamento in 3 rate senza interessi, molto utilizzato anche per quanto riguarda gli acquisti online. Oltre a questo sistema, è possibile anche accedere a rateizzazioni più lunghe (dipende dal tipo di pagamento, dal servizio scelto e dal proprio account) e con costi aggiuntivi. Si tratta di un servizio a disposizione di tutti gli utenti e molto facile da mettere in pratica.

Come si paga a rate con l’app IO

Il pagamento di un avviso pagoPA tramite l’app IO è molto semplice. Basta accedere all’app e avviare il pagamento dell’avviso presente in app oppure inquadrare il codice QR. A questo punto bisogna selezionare il tipo di sistema di pagamento desiderato. Attualmente, per la rateizzazione è possibile optare per PayPal oppure per Klarna. La procedura è guidata ed è molto semplice.

Per usare PayPal oppure Klarna, naturalmente, è necessario avere già un account con uno di questi servizi oppure crearne uno sul momento. Scegliendo l’acquisto in 3 rate, la prima rata andrà pagata subito (con la carta o il conto registrato con il servizio di pagamento scelto) mentre la seconda sarà dovuta a distanza di un mese e la terza a distanza di due mesi. Il sistema in 3 rate non prevede interessi mentre la rateizzazione più lunga può prevedere interessi sull’importo e, quindi, una spesa aggiuntiva.