Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Con la partnership tra Telepass e Fortech, per gli automobilisti c'è oggi un nuovo modo per pagare il carburante in modo semplice e veloce

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Nel corso degli ultimi anni, l’app di Telepass è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli automobilisti con tanti servizi inclusi, che vanno oltre al sistema di pagamento automatizzato del pedaggio sulle tratte autostradali.

Per arricchire ulteriormente la gamma di servizi messi a disposizione degli utenti, Telepass ha avviato una partnership con Fortech. L’obiettivo è portare il pagamento del rifornimento di carburante direttamente in app, senza dover pagare in contanti, con carta oppure con il wallet dello smartphone.

Si tratta di un modo diverso per fare rifornimento che arriva in un momento storico in cui il costo dei carburanti è alle stelle e la semplificazione delle operazioni diventa un elemento sempre più importante e richiesto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul sistema e come fare a sfruttarlo in modo semplice.

Un sistema semplice

La procedura da seguire è tanto semplice quanto efficace. Tutto funziona tramite app. L’utente può cercare la stazione di servizio più vicina e gestire il rifornimento e il pagamento direttamente tramite l’applicazione, velocizzando l’intera operazione.

In questo modo è possibile sfruttare un sistema accessibile e di facile utilizzo che, potenzialmente, può rappresentare la soluzione giusta per il rifornimento, per tutti gli utenti. Il pagamento avviene direttamente tramite l’applicazione e, quindi, senza la necessità di dover usare una carta o di dover pagare in contanti.

Per sfruttare il servizio è sufficiente accedere all’App Telepass e selezionare sulla mappa interattiva la stazione disponibile più vicina alla propria posizione. Una volta raggiunta la stazione e completato il rifornimento, sarà possibile pagare direttamente via app, utilizzando il metodo di pagamento già registrato.

Mirko Spagnolatti, Business Development Director Fortech, ha spiegato: “Con Telepass stiamo contribuendo a costruire un’infrastruttura aperta, capace di semplificare l’esperienza per l’utente e allo stesso tempo generare nuove opportunità per gli operatori”.

Una rete in espansione

Il nuovo sistema nato dalla partnership tra Telepass e Fortech è in fase di espansione e punta a diventare un riferimento per gli automobilisti italiani. Si parte con una rete di circa 600 punti di rifornimento, con un focus particolare sulle reti indipendenti e sui piccoli operatori, con l’obiettivo anche di raggiungere le aree di provincia e con una densità di stazioni più bassa.

Progressivamente, però, Telepass punta a estendere il servizio a un numero sempre maggiore di stazioni. Gli obiettivi sono molto ambiziosi: nel medio periodo, infatti, si punta a raggiungere quota 5.000 stazioni integrate nel sistema. Tale obiettivo è stato fissato per la fine del 2028. Grazie a questa novità, nel corso del 2026 saranno oltre 7.500 le stazioni di servizio integrate nell’app Telepass.

Da segnalare che l’espansione non riguarda solo i punti di ricarica ma anche i servizi a cui sarà possibile accedere. Oltre al rifornimento, infatti, sono in arrivo altri servizi come la ricarica delle auto elettriche ma anche il lavaggio dell’auto e i parcheggi. Tutti questi servizi potranno essere pagati direttamente tramite l’applicazione.