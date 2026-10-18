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La paleontologia moderna si spinge sempre più oltre i confini del visibile. Una costola fratturata appartenuta a “Scotty”, nome con cui è noto lo scheletro di Tyrannosaurus rex più grande mai scoperto, ha conservato una testimonianza biologica straordinaria: una rete di vasi sanguigni fossilizzata risalente a 66 milioni di anni fa.

Il caso è stato raccontato da Science Daily che cita le parole di Mauricio Barbi, professore di fisica all’Università di Regina (U of R) nel Saskatchewan, in Canada, che ha commentato: “È come vincere alla lotteria. La costola di Scotty contiene una vasta rete di vasi sanguigni mineralizzati che non era mai stata osservata prima in un fossile.”

Le analisi sui resti di Scotty sono particolarmente interessanti soprattutto per via dei possibili sviluppi futuri: i ricercatori, infatti, sono riusciti a ottenere numerosi dati sfruttando al meglio una serie di tecniche di analisi innovative.

Una guarigione interrotta

All’interno dell’osso del T-rex, i ricercatori hanno individuato le prove di una ferita che si stava ancora rimarginando al momento della morte dell’animale. In seguito alla frattura della costola, l’area interessata è stata irrorata da sangue ricco di ferro, portando alla formazione di nuovi vasi sanguigni come parte del naturale processo di guarigione.

Il dinosauro è morto prima che la frattura potesse guarire del tutto e i suoi resti sono finiti in una palude salmastra. Le particolari condizioni ambientali di questo sito hanno rallentato la decomposizione dell’animale, permettendo l’eccezionale conservazione della fragile rete di vasi sanguigni. Generalmente, infatti, tessuti molli come questi si disgregano e scompaiono molto prima che il processo di fossilizzazione giunga al termine.

Per esaminare l’interno del fossile senza danneggiarne i preziosi tessuti conservati, il team scientifico si è avvalso di tecnologie di imaging non invasive. I ricercatori hanno combinato l’uso di raggi X e neutroni, ottenendo risultati complementari per esplorare i campioni a livello cellulare e tridimensionale.

L’analisi si è articolata su vari livelli, con l’utilizzo di diverse tecniche mirate allo studio del campione. Nei mesi scorsi, i ricercatori hanno utilizzato lo strumento Multimodal Advanced Radiography Station (MARS) presso l’High Flux Isotope Reactor (HFIR) dell’ORNL e lo strumento Virtual Environment for Neutron Sciences (VENUS) presso la Spallation Neutron Source (SNS) del Dipartimento dell’Energia (DOE) dell’ORNL.

Questi sistemi di tomografia a neutroni hanno permesso di confermare le osservazioni fatte in precedenza, ricorrendo ai raggi X, senza danneggiare i campioni. Tecniche di questo tipo gettano le basi per analisi più approfondite in futuro.

Cosa cambia per la ricerca

L’utilizzo combinato di queste tecnologie di imaging fornisce un nuovo potente strumento per la biologia antica. Permette, infatti, di indagare le patologie preservate nei fossili e di esaminare come queste condizioni cliniche preistoriche si possano confrontare con quelle delle specie moderne.

Inoltre, questo approccio ricorda che innumerevoli fossili già presenti nelle collezioni potrebbero ancora celare segreti vecchi di milioni di anni, in attesa delle giuste tecnologie per essere svelati.