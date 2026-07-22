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Il Ministero ha lanciato Osservaprezzi Carburanti, un'app che porta sullo smartphone i prezzi comunicati quotidianamente dai gestori.

Le associazioni denunciano mappe poco pratiche, listini non sempre aggiornati e un raggio di ricerca limitato che penalizza le aree extraurbane.

L'app sfrutta dati ufficiali ma dovrà migliorare aggiornamenti e usabilità per essere utile a evitare i rincari piuttosto che solo documentarli.

Fare il pieno è diventato un piccolo salasso. Il gasolio ha superato i 2,10 euro al litro, la benzina viaggia verso i massimi dell’anno e chi guida ogni giorno si ritrova a fare i conti con listini che cambiano più in fretta degli stipendi.

La risposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) si chiama Osservaprezzi Carburanti, un’app gratuita per confrontare i prezzi dei distributori di tutta Italia. Sulla carta uno strumento prezioso, peccato che le associazioni dei consumatori l’abbiano già bocciata.

Come funziona l’app?

Osservaprezzi Carburanti ha debuttato nel pomeriggio di lunedì 20 luglio sugli store di iOS e Android e si basa su un obbligo che esiste già: la legge impone ai gestori di comunicare ogni giorno al Mimit i prezzi praticati alla pompa, per tutte le tipologie di carburante (benzina, gasolio, GPL e metano) e per tutte le forme di vendita, con priorità per il self service.

Quei dati, finora consultabili soltanto attraverso il sito dell’Osservatorio, arrivano ora sullo smartphone. Si seleziona la regione di interesse, si apre una mappa interattiva con gli impianti della zona e, toccando il singolo distributore, si consultano i listini comunicati al Ministero, insieme a informazioni aggiuntive come orari e servizi dell’area.

Osservaprezzi Carburanti

La funzione più interessante è il confronto con il prezzo medio regionale rilevato nella stessa giornata: un riferimento immediato per capire se il benzinaio sotto casa è in linea con la zona o se sta caricando troppo: questo elemento distingue l’app ministeriale dai comparatori già presenti sugli store, che mostrano i prezzi dei singoli impianti senza offrire un termine di paragone ufficiale.

Un’attesa lunga tre anni

L’applicazione era prevista dal Decreto-legge 5 del gennaio 2023, quello varato dopo le polemiche sul caro benzina di inizio legislatura, insieme all’obbligo di esporre il prezzo medio nei piazzali. Sono serviti oltre tre anni per vederla sugli store, e il lancio coincide con una nuova fiammata dei prezzi.

Il taglio delle accise è scaduto il 3 luglio, le tensioni sullo Stretto di Hormuz hanno fatto impennare le quotazioni del petrolio e il gasolio è rincarato di più di 20 centesimi al litro in poche settimane. I numeri del bollettino ministeriale del 21 luglio raccontano la portata del fenomeno: il gasolio in modalità self ha raggiunto i 2,107 euro al litro sulla rete stradale e i 2,181 euro in autostrada, mentre la benzina si attesta a 1,942 euro, con punte oltre i 2 euro dopo il casello.

Un tempismo che si presta a una doppia lettura: strumento mai così necessario, oppure risposta tardiva a un problema che richiederebbe ben altri interventi.

Le critiche di Codacons e Unione Consumatori

Il Codacons ha definito l’app “zoppa” fin dal primo giorno. Il problema principale riguarda la mappa, che mostra gli impianti senza i relativi listini: per conoscere il prezzo bisogna aprire la scheda di ogni singolo distributore, una navigazione macchinosa per chi vuole solo capire dove conviene fermarsi.

L’associazione segnala anche prezzi non aggiornati, in alcuni casi fermi al mese di giugno, e ha presentato una segnalazione all’Antitrust chiedendo il blocco temporaneo dell’app, l’esclusione degli impianti che ritoccano i listini senza comunicarli e sanzioni per i gestori inadempienti, come previsto dalla normativa che fissa multe da 200 a 2.000 euro.

Sulla stessa linea l’Unione Nazionale Consumatori, che contesta il raggio di ricerca limitato a 10 chilometri, troppo ristretto per chi vive fuori dai grandi centri, e l’assenza di un ordinamento automatico degli impianti dal più economico al più caro, la funzione che qualunque automobilista si aspetterebbe da uno strumento del genere.

Uno strumento utile, a una condizione

Il valore di Osservaprezzi Carburanti sta nella fonte: dati istituzionali, con obbligo di aggiornamento quotidiano da parte dei gestori. Un comparatore, però, vale quanto la qualità dei numeri che mostra, e lo stesso Mimit invita gli utenti a segnalare eventuali errori, ammettendo di fatto una fase di rodaggio.

Se i listini resteranno indietro e la consultazione continuerà a richiedere troppi passaggi, l’app rischia di limitarsi a documentare i rincari invece di aiutare gli automobilisti a evitarli.