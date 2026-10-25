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In questi giorni il cielo di ottobre ospita il picco delle Orionidi, lo sciame meteorico più importante del mese. Queste stelle cadenti sono generate dai frammenti della cometa 1P/Halley: entrando in contatto con l’atmosfera terrestre, i detriti si incendiano e tracciano nel cielo le caratteristiche scie luminose.

Non si tratta dell’unico appuntamento di fine ottobre. I cieli, infatti, saranno caratterizzati da vari passaggi di stelle cadenti, molte delle quali considerate come sciami minori, ma non per questo meno affascinanti. Per tutti gli appassionati c’è, quindi, la necessità di alzare gli occhi al cielo, nel buio della notte, per ammirare le stelle cadenti.

Per il picco delle Orionidi c’è da tenere conto della luminosità della Luna che costringerà a fare le ore piccole, arrivando quasi all’alba. Ecco tutti i dettagli in merito agli appuntamenti previsti.

La Luna crea qualche problema

Quest’anno, le condizioni di visibilità sono parzialmente compromesse dalla luminosità della Luna. Come segnalato dall’Unione Astrofili Italiani (Uai), il satellite è prossimo al plenilunio e il suo chiarore disturba l’osservazione. Per trovare le condizioni visive migliori, occorre attendere le ultime ore della notte, poco prima dell’alba, quando la Luna è ormai tramontata.

Lo sciame delle Orionidi rimarrà attivo fino al 7 novembre. In condizioni ottimali, è possibile contare fino a 20 meteore all’ora. Si tratta di frammenti molto veloci, che viaggiano a circa 66 chilometri al secondo, capaci di lasciare nel cielo scie brillanti e persistenti. Il punto da cui sembrano provenire si trova vicino a Betelgeuse, la seconda stella più luminosa della costellazione di Orione e la decima più brillante di tutto il cielo notturno.

Per godere appieno dello spettacolo, non è necessaria alcuna attrezzatura particolare: le stelle cadenti si osservano al meglio a occhio nudo, in quanto l’uso di binocoli o di altri dispositivi restringerebbe eccessivamente il campo visivo. È fondamentale allontanarsi dall’inquinamento luminoso delle città, cercando un luogo buio e con un’ampia porzione di cielo libera da ostacoli. Conviene anche adattarsi al buio per diversi minuti, prima di iniziare ad ammirare il cielo alla ricerca di una meteora.

Gli altri appuntamenti di fine mese

La seconda metà di ottobre offre anche il passaggio di sciami meteorici minori. Fino al prossimo 28 ottobre sono in programma i picchi delle Leonis Minoridi e delle lambda Ursae Majoridi, entrambi di debole intensità.

Per tutto il mese sono attive le Tauridi Meridionali, uno sciame con caratteristiche molto diverse rispetto alle Orionidi. Le meteore delle Tauridi sono lente (viaggiano a circa 27 chilometri al secondo) e la loro attività si distribuisce su un lungo periodo di due mesi, che terminerà il prossimo 20 novembre.

Sebbene la frequenza oraria sia modesta, con appena 5-7 stelle cadenti all’ora, le Tauridi sono note per produrre meteore particolarmente luminose e bolidi, rendendo l’osservazione comunque degna di nota.