La caccia può essere spietata, e non soltanto nei confronti delle prede: essere un cacciatore marino non è un’impresa facile, anche se si è una delle creature più mastodontiche che popolano gli oceani. Stiamo parlando dell’orca assassina, un superpredatore che non ha nemici nelle acque in cui vive – nessuno avrebbe la possibilità di farcela, in una lotta contro di essa. Eppure, nel cacciare le sue prede, anche l’orca sembra aver bisogno di un aiutino. Un nuovo studio ha rivelato che queste creature si alleano con i delfini per catturare i salmoni e poi cibarsene insieme. Ecco che cosa hanno scoperto.

Orche e delfini, un’alleanza temibile

Ciò che accade nelle profondità marine a volte è davvero sorprendente. Qualche anno fa, nel corso di una ricerca condotta sul comportamento delle orche assassine (Orcinus orca), gli scienziati hanno scoperto qualcosa di totalmente inaspettato. Un team di ecologi della Dalhousie University in Canada, guidato dalla dottoressa Sarah Fortune, ha utilizzato droni e tag dotati di telecamere per studiare un gruppo di orche al largo della costa della Columbia Britannica. I dati raccolti in due settimane, nell’agosto 2020, hanno incuriosito i ricercatori: in particolare, nessuno riusciva a spiegarsi la regolare presenza di numerosi esemplari di cetacei accanto alle orche.

L’animale in questione è il lagenorinco dai denti obliqui, un cetaceo appartenente alla famiglia dei delfini, che popola le acque fredde e temperate dell’Oceano Pacifico settentrionale. “Continuavamo a scoprire che, quando le orche si nutrivano, i delfini erano lì. Questo ci ha dato un piccolo indizio sul fatto che forse stava succedendo qualcosa di significativo”. Nello studio, recentemente pubblicato su Scientific Reports, gli scienziati hanno ipotizzato che le orche assassine siano in grado di stringere delle vere e proprie alleanze di caccia. Dalle analisi, in effetti, è emerso che questi due mammiferi marini interagiscono durante i pasti.

Una delle osservazioni più sorprendenti ha visto un’orca catturare un esemplare di salmone reale (Oncorhynchus tshawytscha) e poi dividerne le carni con alcuni delfini nelle vicinanze. Secondo i ricercatori, è possibile che le orche collaborino con i delfini: le prime afferrerebbero la preda, grazie all’aiuto dei secondi, e poi insieme si spartirebbero il bottino. “Le orche sono specializzate nel salmone, è su questo che fanno affidamento. Il fatto che seguissero i delfini e in un certo senso si lasciassero guidare da loro è stato davvero sorprendente” – ha spiegato la dottoressa Fortune.

Le orche collaborano con i delfini o li sfruttano?

Ma se non fosse davvero così? L’idea di un’alleanza tra orche e delfini, per quanto affascinante, potrebbe essere lontana dalla realtà. È quanto afferma Janet Mann, ecologa comportamentale della Georgetown University, non coinvolta nello studio. Specializzata in mammiferi marini, non è convinta che le prove siano sufficienti a stabilire l’esistenza di una vera collaborazione tra le due specie. È possibile invece che le orche, temibili predatrici, sfruttino i delfini e le loro abilità di caccia, e che questi ultimi non ne traggano davvero beneficio.

Non esistendo una definizione univoca di “cooperazione” tra mammiferi marini, non è facile individuarne i confini. In effetti, la risposta della dottoressa Fortune evidenzia proprio questo: sebbene il comportamento delle orche rientri perfettamente nella definizione impiegata da essa e dai suoi colleghi, non è ancora chiaro se si possa parlare però di mutualismo. Ovvero, l’interazione tra le due specie esisterebbe inequivocabilmente, ma non è detto che questa collaborazione andrebbe a beneficio di entrambe.