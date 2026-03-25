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Oral-B, super sconto sull’iO 2, lo spazzolino elettrico da non perdere

Oral-B iO 2 in forte sconto: 3 intensità, sensore di pressione, timer 2 minuti e bundle con custodia e dentifricio. Offerta da cogliere ora.

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Oral-B, super sconto sull’iO 2, lo spazzolino elettrico da non perdere Amazon

Caccia all’affare per chi cerca uno spazzolino elettrico affidabile e completo: l’Oral-B iO 2 è in offerta con uno sconto del 62%. Un’occasione da valutare subito grazie anche al valore del bundle incluso. Questo modello punta su una pulizia profonda e confortevole, con attenzione alla protezione delle gengive e alla praticità quotidiana. È una soluzione immediata per migliorare la routine di igiene orale, grazie a funzioni mirate e a una gestione semplice. Qui trovi il link diretto all’offerta.

Il kit comprende lo spazzolino in colore nero, 1 testina di ricambio, custodia da viaggio, supporto per testine e 1 dentifricio Oral-B Pro-Expert, così da partire subito con un set completo. Nella pratica d’uso spiccano la sensazione di pulizia professionale, il sensore di pressione che aiuta a evitare eccessi, le 3 intensità per personalizzare lo spazzolamento e un timer da 2 minuti che scandisce le zone ogni 30 secondi. La batteria a lunga durata completa un pacchetto molto equilibrato.

Oral-B iO 2

Oral-B iO 2

49,99 €129,99 € -80,00 € (62%)

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Oral-B iO 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’Oral-B iO 2 scende a 49,99€ con un corposo sconto del 62%. Il taglio di prezzo è significativo e ti permette di risparmiare oltre 80€ rispetto al listino, rendendo questo bundle uno dei più interessanti nella sua fascia per rapporto qualità/valore del contenuto.

Oltre al corpo spazzolino trovi testina di ricambio, custodia, supporto per testine e dentifricio: un set che copre sia l’uso quotidiano sia gli spostamenti, con un prezzo oggi particolarmente competitivo. Se ti interessa, conviene approfittarne finché la disponibilità resta attiva.

Oral-B iO 2

Oral-B iO 2

49,99 €129,99 € -80,00 € (62%)

Oral-B iO 2: le caratteristiche tecniche

Il cuore dello spazzolino è la tecnologia iO, che combina micro-vibrazioni con la testina rotonda ispirata agli strumenti del dentista per un’azione efficace sulla placca ma delicata sulle gengive. Puoi scegliere tra 3 livelli di intensità (Super Delicata, Delicata, Pulizia Quotidiana), mentre il sensore di pressione automatico rallenta la velocità e avvisa quando stai premendo troppo.

Il timer da 2 minuti con segnali ogni 30 secondi aiuta a mantenere il tempo raccomandato. La batteria a lunga durata e lo spazzolamento pensato per essere silenzioso migliorano l’esperienza d’uso giorno dopo giorno. Consigliata la sostituzione della testina ogni 3 mesi per prestazioni sempre ottimali. In dotazione ricevi anche il dentifricio Oral-B Pro-Expert e la custodia da viaggio, così da avere tutto l’essenziale sempre con te.

Oral-B iO 2

Oral-B iO 2

49,99 €129,99 € -80,00 € (62%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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