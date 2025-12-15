Libero
Oral-B, scende sotto i 100€ lo spazzolino smart da prendere al volo

Spazzolino elettrico smart con app I.A., sensore di pressione e 5 modalità. Include custodia da viaggio: oggi è in forte sconto su Amazon, a meno di 100€.

Oral-B, scende sotto i 100€ lo spazzolino smart da prendere al volo Amazon

Grande occasione su Amazon per chi vuole migliorare la routine di igiene orale: Oral-B iO 5N è in offerta con uno sconto del 57%. Questo spazzolino elettrico unisce una pulizia profonda a un’esperienza d’uso semplice e intuitiva, con un’app comoda per monitorare la routine e guidarti passo dopo passo. L’autonomia stimata è solida (circa una settimana) e la custodia da viaggio rende più pratico portarlo con te. In sintesi, un prodotto affidabile che punta su comodità, efficacia e controllo quotidiano.

In questa versione nero trovi incluso 1 spazzolino e 1 testina, oltre alla custodia da viaggio. Una proposta centrata per chi vuole prestazioni elevate senza rinunciare alla praticità d’uso.

Oral-B iO 5N: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon il Oral-B iO 5N scende a 99,96€ grazie allo sconto del 57%. Tradotto in numeri, il risparmio è di circa 132,51€ rispetto al prezzo di partenza. Un taglio importante per uno spazzolino con funzioni smart che alza l’asticella dell’igiene quotidiana.

Se cerchi un upgrade concreto della routine, questa offerta è particolarmente interessante per rapporto qualità-prezzo e completezza della dotazione.

Oral-B iO 5N: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Oral-B iO 5N è la tecnologia iO di Oral‑B, che combina la testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti con setole oscillanti, per una sensazione di pulizia professionale. Il sensore di pressione intelligente ti guida a mantenere la pressione corretta, proteggendo le gengive e massimizzando l’efficacia. L’app Oral‑B con Intelligenza Artificiale monitora in tempo reale modalità e aree di spazzolamento (6 zone), aiutandoti a migliorare costantemente le abitudini.

La personalizzazione è completa grazie a 5 modalità (Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata, Sbiancante). Il timer ad anello luminoso ti accompagna per i 2 minuti raccomandati e l’indicatore di sostituzione ricorda quando cambiare la testina (consiglio: ogni 3 mesi). In confezione ci sono 1 spazzolino, 1 testina e custodia da viaggio; la versione è Nero. Dati utili: Unità 1 conteggio; Produttore Procter & Gamble; Modello 8700216840804; dimensioni del collo 24,2 x 17,1 x 9,6 cm per 600 g.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

