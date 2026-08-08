Oral-B, sconto esagerato per lo spazzolino con AI: costa pochissimo
Grazie all'intelligenza artificiale studia la tua routine di spazzolamento e ti aiuta a migliorarla con suggerimenti puntuali. Oggi lo trovi a un prezzo bassissimo: sconto da capogiro
Display interattivo, sensore di pressione intelligente e testina rotonda collegata all’esclusiva tecnologia magnetica: queste le caratteristiche che rendono ogni utilizzo dell’Oral-B iO6 un’esperienza da studio dentistico, direttamente a casa. Lo spazzolino elettrico dello storico marchio statunitense sfrutta l’intelligenza artificiale per apprendere le tue abitudini di spazzolamento e per aiutarti a migliorare velocemente l’igiene del tuo cavo orale.
Grazie alla promozione Amazon di oggi, poi, puoi acquistare il bundle con 2 spazzolini a un prezzo a dir poco speciale. Lo sconto esagerato ti fa risparmiare centinaia di euro su uno dei migliori spazzolini elettrici smart oggi in commercio.
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Oral-B, sconto esagerato sullo spazzolino elettrico con AI: offerta e prezzo finale
Una promozione così conveniente sugli spazzolini smart dello storico marchio statunitense non si vedeva da tempo. Anzi, a voler essere certosini, si tratta della miglior offerta mai esistita su questo bundle.
Il pacco con 2 spazzolini elettrici Oral-B iO 6 è disponibile su Amazon al minimo storico grazie allo sconto del 60% sul listino. Comprandolo adesso lo paghi 174,00 euro anziché 429,99 euro come da prezzo suggerito dallo stesso produttore. Un risparmio considerevole, quello garantito dal colosso del commercio elettronico: il bundle ti costa ben 255 euro in meno.
Oral-B iO6 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità
La tecnologia magnetica iO è il fulcro del funzionamento dell’Oral-B iO6. La testina rotonda brevettata di Oral-B – ideata a partire dall’esperienza negli studi dentistici del marchio statunitense – combinata con delicate micro-vibrazioni garantisce una pulizia profonda ma allo stesso tempo sorprendentemente silenziosa. Il risultato dichiarato dal produttore è gengive più sane fino al 100% già dopo sette giorni di utilizzo, rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.
Il sensore di pressione intelligente monitora in tempo reale la forza applicata durante lo spazzolamento, aiutandoti a trovare il giusto equilibrio tra efficacia e delicatezza sulle gengive. A guidare l’esperienza c’è inoltre l’intelligenza artificiale integrata, che fornisce indicazioni utili sulla tecnica di spazzolamento, così da migliorare la propria routine giorno dopo giorno.
Il display interattivo posizionato sul manico mostra la modalità selezionata e i promemoria per la sostituzione della testina, oltre a piccole interazioni pensate per rendere più coinvolgente l’uso quotidiano. Con 5 modalità di spazzolamento — Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Protezione Gengive, Pulizia Profonda e Sbiancante — puoi adattare l’intensità e il tipo di pulizia in base alle esigenze del momento, semplicemente scorrendo tra le opzioni disponibili.
Grazie alla connessione Bluetooth e all’app dedicata Oral-B, puoi monitorare l’andamento della tua igiene orale nel tempo, ricevendo consigli personalizzati per migliorare copertura e durata dello spazzolamento. Ogni confezione include lo spazzolino, la testina, la custodia da viaggio e il caricatore: nel caso del pacco doppio, tutto raddoppiato per equipaggiare comodamente due persone della stessa casa.
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