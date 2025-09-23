Oral-B iO 5N, un grande sconto per lo spazzolino con intelligenza artificiale
Offerta da non perdere per uno spazzolino elettrico premium: l’Oral-B iO 5N (colore nero) scende a 131,44€ grazie a uno sconto del 43% su Amazon. Con la tecnologia iO, testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti e guida smart tramite app potenziata con Intelligenza Artificiale, è un vero best buy per chi vuole una pulizia professionale a casa.
Non mancano la connessione Bluetooth, il sensore di pressione intelligente per proteggere le gengive, 5 modalità di pulizia e una custodia da viaggio inclusa. Ecco il link diretto all’offerta.
Oral-B iO 5N: prezzo, offerta e sconto Amazon
Su Amazon l’Oral-B iO 5N è proposto a 131,44€ con sconto del 43%. Tradotto in termini pratici, il taglio di prezzo significa un risparmio di circa 99€ rispetto al prezzo pieno indicato dalla percentuale di sconto.
Un’occasione concreta per portarsi a casa un modello avanzato della linea iO a un costo particolarmente vantaggioso per chi cerca performance di fascia alta nello spazzolamento quotidiano.
Oral-B iO 5N: le caratteristiche tecniche
L’Oral-B iO 5N unisce la testina rotonda con setole oscillanti alla guida smart dell’app, potenziata con Intelligenza Artificiale, che monitora in tempo reale modalità e aree di spazzolamento per migliorare le abitudini quotidiane.
Il sensore di pressione iO segnala quando la pressione è corretta, proteggendo le gengive. Secondo Oral-B, aiuta ad avere gengive più sane in una settimana e a rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale.
Puoi personalizzare la pulizia con 5 modalità: Pulizia Quotidiana, Pulizia Profonda, Denti Sensibili, Super Delicata e Sbiancante. Il timer ad anello luminoso ti aiuta a rispettare i 2 minuti consigliati dai dentisti e l’indicatore ricorda quando sostituire la testina.
La batteria agli ioni di litio assicura un’affidabilità di lunga durata, mentre la connettività Bluetooth permette di collegarsi all’app Oral-B per statistiche e coaching personalizzato. In dotazione trovi 1 spazzola e 1 custodia da viaggio; il dispositivo è prodotto da Procter & Gamble e realizzato in Germania.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.