Oral-B, prezzo stracciato per lo spazzolino smart: affare del giorno

Lo spazzolino ti aiuta a migliorare la routine di spazzolamento e avere denti e gengive più sani. Oggi lo trovi a un prezzo mai così basso.

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Un sorriso smagliante, gengive protette e un cavo orale più sano già dopo i primissimi utilizzi. Con lo spazzolino smart Oral-B iO 3N non saranno solamente i tuoi denti a ringraziarti: grazie alle tecnologie utilizzate dal marchio statunitense sarà l’intera bocca a beneficiarne dell’utilizzo.

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Grazie alle modalità di spazzolamento, al sensore di pressione e agli altri accorgimenti tecnici e funzionali, infatti, lo spazzolino elettrico del celebre brand statunitense ti aiuterà a migliorare la tua routine di spazzolamento, per una bocca decisamente più in salute.

Lo sconto che trovi oggi su Amazon, poi, lo rende mai così conveniente: puoi acquistarlo al prezzo più basso del web risparmiando decine di euro sul prezzo suggerito dallo stesso produttore.

Oral-B iO 3N

Oral-B, lo spazzolino smart a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta a cui è difficile dire di no, quella che trovi oggi su Amazon per lo spazzolino smart Oral-B. E non solo per lo sconto da capogiro che fa letteralmente crollare a picco il prezzo. Amazon offre infatti anche la possibilità di pagare a rate senza oneri aggiuntivi (tasso zero vero e nessun costo per la pratica istruttoria), rendendo lo spazzolino ancora più conveniente.

L’Oral-B iO 3N è disponibile con uno sconto del 57% al prezzo più basso di sempre. Comprandolo oggi lo paghi 59,99 euro anziché 139,99 euro come da prezzo di listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi optare per il pagamento a rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, l’Oral-B iO 3N costa 20 euro al mese per tre mesi.

Oral-B iO 3N

Oral-B iO 3N scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’Oral-B iO 3n rappresenta l’ingresso ideale nel mondo della tecnologia magnetica rivoluzionaria di Oral-B, combinando un design essenziale con prestazioni di pulizia di livello professionale. A differenza degli spazzolini elettrici tradizionali, questo modello sfrutta micro-vibrazioni delicate che, unite all’azione della testina rotonda ispirata a quelle utilizzate dai dentisti, scivolano dente dopo dente per una sensazione di freschezza duratura e una rimozione della placca superiore.

Il dispositivo è dotato di un sensore di pressione intelligente che protegge attivamente le gengive. La luce LED integrata si colora di rosso se si preme troppo forte, bianco se la pressione è insufficiente e verde quando si applica la forza ottimale. Questa funzione è fondamentale per prevenire abrasioni dello smalto e garantire che ogni sessione di igiene orale sia sicura ed efficace.

Per adattarsi alle diverse esigenze degli utenti, l’iO 3n offre tre modalità di pulizia specifiche: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante. Questa versatilità permette di personalizzare l’esperienza d’uso, passando da una pulizia profonda a un trattamento più delicato per chi soffre di sensibilità gengivale, aiutando al contempo a rimuovere le macchie superficiali per un sorriso più luminoso.

Da non sottovalutare, poi, l’utilità del timer integrato di due minuti, che vibra ogni 30 secondi per segnalare il cambio di zona della bocca. La batteria a lunga durata assicura diversi giorni di utilizzo con una singola carica, rendendolo un compagno affidabile anche in viaggio.

Oral-B iO 3N