Oral-B iO 3, lo spazzolino dei dentisti a meno di metà prezzo

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Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è in offerta su Amazon con uno sconto del 57% e il prezzo crolla al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

Amazon

Una corretta igiene orale è diventata in questi anni un tema sempre più centrale e importante e per questo motivo non deve stupire il fatto che gli spazzolini elettrici sono tra i dispositivi per la salute più acquistati su Amazon. A maggior ragione quando li si trova in offerta, come accade oggi con lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 disponibile con uno sconto del 57% che fa crollare il prezzo. Una promo completa sotto tutti i punti di vista: hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero e nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche la custodia di ricarica e un tubetto di dentifricio Oral-B. Una promo che non devi assolutamente farti sfuggire per un ottimo spazzolino elettrico che sfrutta la tecnologia magnetica di Oral-B e assicura risultati dopo due sole settimane di utilizzo.

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Oral-B iO 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo speciale per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3. Grazie allo sconto del 57% disponibile da oggi su Amazon torna a un prezzo di soli 59,99 euro, con un risparmio considerevole su quello di listino. Per rendere ancora più allettante la promo hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Devi essere velocissimo, è uno dei modelli più venduti su Amazon. Inoltre, nella confezione, trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Advanced Protezione Gengive.

La disponibilità dello spazzolino elettrico Oral-B è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo.

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Oral-B iO 3: le caratteristiche tecniche

Lo spazzolino Oral-B iO 3 sfrutta la tecnologia iO, che combina movimenti oscillanti a micro-vibrazioni per rimuovere efficacemente la placca, garantendo gengive più sane in una sola settimana e fino al 100% di placca in più rimossa rispetto a uno spazzolino manuale. La testina rotonda, ispirata agli strumenti professionali dei dentisti, avvolge ogni dente per una pulizia più profonda e uniforme.

A proteggere le gengive interviene il sensore di pressione intelligente, che segnala quando si sta applicando troppa forza durante lo spazzolamento, aiutando a prevenire irritazioni e danni ai tessuti gengivali. Sono disponibili 3 modalità di spazzolamento (Pulizia Quotidiana, Sensibile e Sbiancante), selezionabili in base alle proprie esigenze quotidiane, dalla pulizia standard alla cura dei denti più sensibili fino alla rimozione delle macchie superficiali.

Non manca il timer con anello luminoso, che guida lo spazzolamento per i 2 minuti raccomandati dai dentisti e segnala il momento di passare alla zona successiva della bocca, oltre al promemoria per la sostituzione della testina, per mantenere sempre alte le prestazioni di pulizia nel tempo.

La batteria al litio garantisce settimane di autonomia con una singola carica. Un prodotto molto richiesto a un prezzo veramente speciale: non perdere questa promo.

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