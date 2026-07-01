Oral-B, lo spazzolino elettrico crolla di prezzo: affare per tutti

Lo spazzolino elettrico Oral-B è in promo con uno sconto del 57% e il prezzo scende sotto i 60 euro. Lo puoi pagare in 3 rate a tasso zero.

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Per la tua igiene orale, lo spazzolino elettrico è la soluzione definitiva. Sempre più persone si sono convertite all’utilizzo dello spazzolino elettrico e i motivi sono semplici: maggiore facilità di utilizzo, gengive più sane e protette. Se stavi cercando l’occasione giusta per acquistare il tuo nuovo spazzolino elettrico, Amazon viene in tuo soccorso scontando del 57% lo spazzolino Oral-B iO 3. Si tratta di una delle migliori occasioni del giorno e non a caso è uno degli spazzolini elettrici più venduti sul sito di e-commerce. Il prezzo scende sotto i 60 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Un vero affare da non farsi sfuggire.

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Oral-B iO 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta a tempo limitato per lo spazzolino elettrico Ora-B iO 3. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 57% che fa scendere il prezzo a soli 59,99 euro, un costo accessibile a tutti. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero da 20 euro al mese. Condizioni che solo Amazon sa assicurare. Inoltre nella confezione trovi anche una testine di ricambio, una custodia da viaggio

La disponibilità dello spazzolino elettrico è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Lo puoi provare in tutta calma grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero.

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Oral-B iO 3: caratteristiche e funzionalità

La soluzione ideale per la tua igiene orale. Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è dotato delle tecnologie più innovative del brand per proteggere le tue gengive e allo stesso tempo rimuovere tutta la placca. Grazie alla presenza di una batteria al litio, lo spazzolino assicura un’autonomia prolungata e ti dimenticherai di doverlo ricaricare.

Il controllo dell’azione è assicurato dall’anello luminoso che aiuta a rispettare i 2 minuti di spazzolamento raccomandati dai professionisti e funge da promemoria intelligente per sostituire la testina ogni 3 mesi, garantendo così risultati sempre ottimali. Puoi personalizzare la pulizia scegliendo una delle 3 modalità di pulizia selezionabili, Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante, che si adattano a ogni tua esigenza.

Per la protezione della bocca, l’apparecchio mette a disposizione l’esclusivo sensore di pressione intelligente iO, l’unico dispositivo del brand capace di segnalare in tempo reale se si sta applicando la pressione corretta, evitando di spazzolare troppo forte o troppo delicatamente. Gli utenti beneficiano inoltre della funzione Protezione Gengive, che avvisa tempestivamente quando si passa troppo tempo a esercitare un carico eccessivo. Sul fronte del benessere, questo sistema assicura gengive più sane in una sola settimana e rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. Le testine rotonde riescono infatti a raggiungere zone della bocca dove quelle rettangolari non arrivano.

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