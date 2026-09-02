Oral-B, lo spazzolino dei dentisti crolla di prezzo: costa meno della metà

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 è disponibile in promo con uno sconto del 57% e lo paghi molto meno della metà.

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Una corretta igiene dentale parte dall’utilizzo corretto dello spazzolino. Diventare bravi come i dentisti può risultare complicato, ma è utilizzando i giusti strumenti si possono portare a casa degli ottimi risultati. Il segreto è utilizzare spazzolini elettrici di ultima generazione e progettati appositamente per prendersi cura dei tuoi denti e delle tue gengive. Come ad esempio lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 disponibile in offerta da oggi con un super sconto del 57% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 60 euro. Non finisce qui: hai anche la possibilità di pagarlo in 3 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Spazzolino elettrico che assicura risultati immediati: dopo solo una settimana avrai gengive più sane rispetto all’utilizzo di uno spazzolino manuale. Non perdere tempo: le scorte sono limitate.

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Oral-B iO 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo e prezzo in calo per lo spazzolino elettrico di Oral-B. L’iO 3 è disponibile su Amazon a 59,99 euro, con uno sconto del 57% sul prezzo di listino. Il risparmio è di 80 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero da 20 euro al mese. La promo non finisce qui: acquistandolo oggi ricevi nella confezione anche una testina, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert.

La disponibilità del prodotto è immediata e la spedizione richiede solamente pochi giorni. Essendo un dispositivo venduto e spedito da Amazon, hai quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito nel caso in cui cambiassi idea.

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Oral-B iO 3: le caratteristiche tecniche

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 3 sfrutta la tecnologia iO, che combina movimenti oscillanti e micro-vibrazioni per rimuovere efficacemente la placca, garantendo gengive più sane in una sola settimana e fino al 100% di placca in più rimossa rispetto a uno spazzolino manuale. La testina rotonda, ispirata agli strumenti professionali dei dentisti, avvolge ogni dente per una pulizia più profonda e uniforme.

A proteggere le gengive interviene il sensore di pressione intelligente, che segnala quando si sta applicando troppa forza durante lo spazzolamento, aiutando a prevenire irritazioni e danni ai tessuti gengivali. Sono disponibili 3 modalità di spazzolamento (Pulizia Quotidiana, Sensibile e Sbiancante), selezionabili in base alle proprie esigenze quotidiane, dalla pulizia standard alla cura dei denti più sensibili fino alla rimozione delle macchie superficiali.

Non manca il timer con anello luminoso, che guida lo spazzolamento per i 2 minuti raccomandati dai dentisti e segnala il momento di passare alla zona successiva della bocca, oltre al promemoria per la sostituzione della testina, per mantenere sempre alte le prestazioni di pulizia nel tempo.

La batteria al litio garantisce settimane di autonomia con una singola carica, ideale per chi viaggia spesso o vuole ridurre la frequenza delle ricariche.

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