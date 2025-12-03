Oral-B iO 3: 57% di sconto sullo spazzolino con kit da viaggio incluso

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il bundle include lo spazzolino in versione nero, 1 testina di ricambio, custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro-Expert Sbiancante Delicato.

Nell’uso quotidiano spiccano una pulizia efficace e una gestione semplice e pratica. L’esperienza è essenziale ma centrata su ciò che conta: comodità in mano, intensità regolabile della spazzolata e una batteria a lunga durata che riduce le ricariche. In sintesi, un dispositivo concreto e dal buon rapporto qualità/prezzo, ideale per chi cerca risultati convincenti senza fronzoli.

Oral-B iO 3

Oral-B iO 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo è sceso a 59,97 € con un taglio del 57%. In termini pratici, il risparmio è di circa 79 € rispetto al prezzo di listino. Considerando che si tratta di un bundle completo con spazzolino, testina di ricambio, custodia da viaggio e dentifricio, la promo è particolarmente interessante se vuoi aggiornare il tuo set per l’igiene orale o preparare un kit da viaggio.

Oral-B iO 3

Oral-B iO 3: le caratteristiche tecniche

L’Oral-B iO 3 adotta la tecnologia avanzata del brand con testina rotonda e movimenti che puntano a una rimozione della placca superiore rispetto a uno spazzolino manuale. Il sensore di pressione iO aiuta a mantenere la pressione corretta, proteggendo le gengive mentre assicuri una pulizia efficace.

Non manca il timer con anello luminoso per guidarti nei 2 minuti raccomandati, insieme all’indicatore di sostituzione della testina che ti ricorda quando cambiare la testina per risultati ottimali. Puoi personalizzare l’esperienza scegliendo tra 3 modalità (Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Sbiancante). La batteria agli ioni di litio offre una carica a lunga durata, così riduci la frequenza delle ricariche.

Il bundle incluso è un valore aggiunto concreto: oltre allo spazzolino trovi 1 testina di ricambio, la custodia da viaggio per portarlo ovunque e il dentifricio Oral-B Pro-Expert Sbiancante Delicato. Per chi vuole fare il salto allo spazzolino elettrico o rinnovare il proprio set, è una soluzione solida e immediata, con l’affidabilità del marchio Oral-B.

