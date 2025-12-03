Libero
OFFERTE

Oral-B iO 3: 57% di sconto sullo spazzolino con kit da viaggio incluso

Oral-B iO 3 con sensore di pressione, 3 modalità e custodia: sconto 57% su Amazon, risparmia 79€ sul bundle con dentifricio incluso

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Oral-B iO 3: 57% di sconto sullo spazzolino con kit da viaggio incluso Amazon

È il momento giusto per passare a uno spazzolino elettrico affidabile: su Amazon trovi Oral-B iO 3 in forte promozione con un sconto del 57%. Il bundle include lo spazzolino in versione nero, 1 testina di ricambio, custodia da viaggio e il dentifricio Oral-B Pro-Expert Sbiancante Delicato. Per approfittarne subito, clicca qui.

Nell’uso quotidiano spiccano una pulizia efficace e una gestione semplice e pratica. L’esperienza è essenziale ma centrata su ciò che conta: comodità in mano, intensità regolabile della spazzolata e una batteria a lunga durata che riduce le ricariche. In sintesi, un dispositivo concreto e dal buon rapporto qualità/prezzo, ideale per chi cerca risultati convincenti senza fronzoli.

Oral-B iO 3

Oral-B iO 3

59,97 €(59,97 € / unità)139,99 € -80,02 € (57%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

Oral-B iO 3: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo è sceso a 59,97 € con un taglio del 57%. In termini pratici, il risparmio è di circa 79 € rispetto al prezzo di listino. Considerando che si tratta di un bundle completo con spazzolino, testina di ricambio, custodia da viaggio e dentifricio, la promo è particolarmente interessante se vuoi aggiornare il tuo set per l’igiene orale o preparare un kit da viaggio.

Per verificare la disponibilità e approfittare dell’offerta, vai alla pagina Amazon dedicata al prodotto.

Oral-B iO 3

Oral-B iO 3

59,97 €(59,97 € / unità)139,99 € -80,02 € (57%)

Oral-B iO 3: le caratteristiche tecniche

L’Oral-B iO 3 adotta la tecnologia avanzata del brand con testina rotonda e movimenti che puntano a una rimozione della placca superiore rispetto a uno spazzolino manuale. Il sensore di pressione iO aiuta a mantenere la pressione corretta, proteggendo le gengive mentre assicuri una pulizia efficace.

Non manca il timer con anello luminoso per guidarti nei 2 minuti raccomandati, insieme all’indicatore di sostituzione della testina che ti ricorda quando cambiare la testina per risultati ottimali. Puoi personalizzare l’esperienza scegliendo tra 3 modalità (Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Sbiancante). La batteria agli ioni di litio offre una carica a lunga durata, così riduci la frequenza delle ricariche.

Il bundle incluso è un valore aggiunto concreto: oltre allo spazzolino trovi 1 testina di ricambio, la custodia da viaggio per portarlo ovunque e il dentifricio Oral-B Pro-Expert Sbiancante Delicato. Per chi vuole fare il salto allo spazzolino elettrico o rinnovare il proprio set, è una soluzione solida e immediata, con l’affidabilità del marchio Oral-B.

Oral-B iO 3

Oral-B iO 3

59,97 €(59,97 € / unità)139,99 € -80,02 € (57%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Lima Plastics

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963