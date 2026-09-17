Oral-B iO 2, lo spazzolino elettrico a metà prezzo: va comprato subito

Lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 è in offerta su Amazon con uno sconto del 50% e il prezzo scende a meno di 50 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

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Per una corretta igiene orale c’è un dispositivo elettronico che è diventato oramai insostituibile: lo spazzolino elettrico. Un prodotto inizialmente costoso, ma diventato nel tempo sempre più alla portata di tutti. E lo dimostra lo spazzolino Oral-B iO 2 disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 50 euro. Un’ottima occasione per sostituire il vecchio spazzolino manuale con uno elettrico e migliorare nel giro di pochi giorni la propria igiene orale. L’Oral-B iO 2 garantisce denti più puliti del 100% rispetto a uno manuale dopo poche settimane di utilizzo ed è stato progettato per semplificare il passaggio dallo spazzolino manuale a quello elettrico. Dotato di tutti i comfort, tra cui tre diverse modalità di spazzolamento, un anello che si illumina di rosso quando si fa una pressione elevata sulle gengive e un timer che ti avvisa quando sono passati i due minuti, il tempo fissato dai dentisti per un corretto utilizzo.

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Oral-B iO 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno spazzolino elettrico con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L’Oral-B iO 2 è disponibile da oggi su Amazon a un prezzo di 49,98 euro grazie allo sconto del 50% che te lo fa pagare la metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero da 16,66 euro al mese. La promo si arricchisce della comoda custodia da viaggio che trovi nella confezione.

La disponibilità dello spazzolino elettrico è immediata e acquistandolo oggi ti arriva direttamente a casa nel giro di un paio di giorni. Essendo spedito e venduto direttamente da Amazon hai i classici quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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Oral-B iO 2: le caratteristiche e funzionalità

Lo spazzolino definitivo per la tua igiene orale. LOral-B iO 2 sfrutta la tecnologia magnetica iO, che genera migliaia di micro-vibrazioni delicate ma potenti per rimuovere con precisione placca e altre impurità, garantendo denti fino al 100% più puliti rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. La testina rotonda, ispirata agli strumenti professionali dei dentisti, avvolge ogni dente adattandosi alla sua forma e raggiunge anche le zone più difficili della bocca.

A proteggere le gengive ci pensa il sensore di pressione automatico: quando rileva una pressione eccessiva durante lo spazzolamento, rallenta la velocità e si illumina di rosso per avvisare l’utente, evitando così di danneggiare smalto e gengive. Sono disponibili 3 livelli di intensità (Super Delicata, Delicata e Pulizia Quotidiana), selezionabili con un semplice tocco in base alle proprie esigenze.

Non manca il timer integrato da 2 minuti, che segnala ogni 30 secondi il momento di passare al quadrante successivo della bocca, per rispettare i tempi di spazzolamento raccomandati dai dentisti. Lo spazzolino si distingue inoltre per il funzionamento silenzioso, pensato per rendere l’esperienza d’uso più piacevole rispetto ai modelli elettrici tradizionali.

La batteria agli ioni di litio garantisce un’autonomia fino a 10-14 giorni di utilizzo con due spazzolate quotidiane, con un indicatore di carica bassa che segnala per tempo quando è necessario ricaricare il dispositivo.

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