Oral-B, prezzo a picco per lo spazzolino elettrico smart: oggi lo paghi pochissimo

Una sensazione di pulito e una freschezza che non hai mai provato prima. Lo spazzolino elettrico smart Oral-B iO 2, con la sua tecnologia magnetica, ti permette di avere una pulizia profonda, e allo stesso tempo delicata, dei tuoi denti.

Con le sue 3 modalità di spazzolamento, il sensore di pressione e il timer integrato, l’Oral-B iO 2 è progettato per facilitare il passaggio dallo spazzolino manuale a quello elettrico. Mentre spazzoli i denti, l’Oral-B iO 2 ti fornirà suggerimenti e feedback in tempo reale per migliorare la tua routine di pulizia ed evitare che tu possa premere con troppo vigore su denti e gengive. Insomma, un supporto professionale per migliorare la tua igiene orale.

Con l’offerta che trovi oggi su Amazon, poi, lo spazzolino elettrico smart è più conveniente che mai: risparmi decine di euro sul listino e fai un vero affare.

Uno sconto esagerato, quello che trovi oggi su Amazon per lo spazzolino elettrico del produttore statunitense. L’Oral-B iO 2 è disponibile al minimo storico con il ribasso del 55% garantito da Amazon. Comprandolo adesso lo paghi 49,98 euro anziché 109,99 euro come da listino: un risparmio di ben 60 euro sul prezzo suggerito.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo modo, lo spazzolino Oral-B iO 2 costa 16,66 euro al mese per 3 mesi.

Oral-B iO 2 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

L’Oral-B iO 2 rappresenta il punto di ingresso nel mondo della tecnologia magnetica iO, combinando l’iconica testina rotonda con micro-vibrazioni delicate. Questo sistema permette alle setole di scivolare da un dente all’altro in modo fluido, garantendo una pulizia profonda ma silenziosa. Rispetto ai modelli tradizionali, la vibrazione magnetica distribuisce l’energia in modo più uniforme, offrendo una sensazione di freschezza professionale direttamente a casa propria.

Il dispositivo è dotato di un sensore di pressione intelligente che protegge attivamente le gengive. Una segnalazione luminosa avverte l’utente se sta esercitando troppa forza, evitando irritazioni o danni allo smalto. Questa funzione è fondamentale per chi tende a spazzolare con eccessivo vigore, assicurando che la testina lavori sempre nell’intervallo di pressione ottimale per una rimozione efficace della placca batterica.

Per personalizzare l’igiene quotidiana, lo spazzolino offre diverse modalità di spazzolamento, tra cui "Pulizia Quotidiana" e "Denti Sensibili". Nonostante la sua semplicità d’uso, mantiene un timer integrato di due minuti, suddiviso in intervalli da 30 secondi. Questo aiuta l’utente a dedicare il giusto tempo a ogni quadrante della bocca, seguendo scrupolosamente le raccomandazioni dei dentisti per un’igiene orale completa e bilanciata.

Il design essenziale dell’Oral-B iO 2 nasconde una batteria a lunga durata e un’impugnatura ergonomica che ne facilita il controllo. La manutenzione è semplificata dalla facilità con cui si sostituiscono le testine iO dedicate, progettate specificamente per questo sistema magnetico. È la scelta ideale per chi cerca l’efficienza tecnologica della serie iO in un formato pratico, puntando su una pulizia superiore senza complicazioni eccessive.

