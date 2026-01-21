Ora al minimo storico lo smartwatch unisex impermeabile e resistente

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Smartwatch militare con chiamate Bluetooth, 110+ sport e IP68: sconto 73% su Amazon e batteria di lunga durata.

Se cerchi uno smartwatch rugged capace di unire resistenza e funzioni smart, l’Atheewon S10 è oggi protagonista di un’offerta importante: sconto del 73%. Un dispositivo dal design solido, con display HD da 1,39" brillante, chiamate Bluetooth affidabili e una batteria che assicura un’ottima autonomia. Il monitoraggio della salute (cardio e sonno) è continuo e preciso, mentre le 110+ modalità sportive e la certificazione IP68 lo rendono adatto a fitness, outdoor e vita quotidiana. Scopri la promo su Amazon: clicca qui per vedere l’offerta con il 73% di sconto.

Facile da collegare a Android e iOS, offre notifiche complete e un’ampia personalizzazione del quadrante. È una scelta azzeccata per chi vuole un orologio smart robusto e ricco di funzioni a un prezzo decisamente accessibile.

Atheewon S10: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: l’Atheewon S10 è proposto su Amazon a 32,99€ grazie a un sconto del 73%. Una cifra estremamente competitiva per un wearable robusto con chiamate al polso, monitoraggio salute e funzioni sport avanzate.

La fascia di prezzo, complice la promozione attuale, rende questo smartwatch particolarmente appetibile per chi desidera un dispositivo completo senza spendere troppo. Se cerchi un modello resistente con funzioni di chiamata e impermeabilità IP68, questa è una soluzione dal valore difficile da battere.

Atheewon S10: le caratteristiche tecniche

Costruito con struttura in lega ad alta resistenza, l’Atheewon S10 adotta protezioni antiurto, anticaduta e antigraffio, oltre a certificazione IP68. Lo schermo TFT HD da 1,39" (360×360, 60 Hz) assicura ottima nitidezza, mentre tramite l’app GloryFit hai 200+ quadranti e opzioni di personalizzazione con foto.

La connettività è affidata al Bluetooth 5.4 a doppia modalità, con altoparlante da 60 dB e microfono con cancellazione del rumore per chiamate chiare direttamente dal polso. Non mancano notifiche complete (SMS e social) e assistente vocale per gestire rapidamente le azioni sullo smartphone.

In ambito benessere, il dispositivo monitora frequenza cardiaca e sonno 24/7, mentre per lo sport copre oltre 110 modalità. Tra le funzioni extra: controllo musica e foto, meteo, respirazione guidata, sveglia, cronometro, timer e torcia. La ricarica è rapida (circa 2 ore) e garantisce 5–7 giorni di uso tipico con fino a 30 giorni in standby. In confezione trovi caricabatterie magnetico, cinturino Blu e manuale.

