Libero
OFFERTE

Ora al minimo storico il mini pc compatto e veloce per lavoro e casa

Mini PC N95 con Windows 11 Pro, 16 GB RAM e 512 GB SSD, 4K e molte porte. Grande sconto per un compatto silenzioso ideale per ufficio e casa.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Ora al minimo storico il mini pc compatto e veloce per lavoro e casa Amazon

C’è una promozione da tenere d’occhio su Amazon per il NAIKLULU Mini PC, oggi in evidenza con uno sconto del 65%. Un taglio di prezzo importante che rende questo compatto davvero interessante per chi cerca un PC agile per studio, ufficio e intrattenimento. L’esperienza d’uso è scattante e fluida, l’avvio è rapido e l’operatività quotidiana risulta piacevole grazie alla buona reattività generale. Si apprezza anche la silenziosità, il supporto a schermi 4K e la presenza di molte porte utili per periferiche e archiviazione. Scopri tutti i dettagli e l’offerta qui: link diretto.

In pochi minuti è pronto all’uso e risulta subito comodo sia sulla scrivania sia vicino alla TV. Il formato compatto aiuta a mantenere l’area di lavoro ordinata, mentre la dotazione fa la differenza per produttività, riunioni online e uso multimediale a casa.

NAIKLULU Mini PC

NAIKLULU Mini PC

209,99 €599,99 € -390,00 € (65%)

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Scopri le nostre offerte su Telegram

NAIKLULU Mini PC: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il NAIKLULU Mini PC è proposto a 209,99€ con sconto del 65%. Considerando il taglio applicato, il risparmio è di circa 390 euro rispetto al prezzo di riferimento. Un’occasione notevole per chi desidera un desktop tascabile di qualità a un costo decisamente più accessibile.

L’offerta è particolarmente interessante per chi cerca un PC compatto per attività quotidiane, produttività e intrattenimento in alta definizione, beneficiando di un prezzo aggressivo e di un rapporto valore/prezzo molto favorevole.

NAIKLULU Mini PC

NAIKLULU Mini PC

209,99 €599,99 € -390,00 € (65%)

NAIKLULU Mini PC: le caratteristiche tecniche

Alla base del sistema c’è il processore Intel Alder Lake N95 (fino a 3,4 GHz, 4 core/4 thread) che garantisce reattività nelle attività di tutti i giorni e multitasking efficiente. La memoria è di 16 GB DDR4 (espandibile fino a 32 GB), mentre lo storage è affidato a un SSD M.2 da 512 GB espandibile fino a 2 TB, con interfaccia M.2 compatibile con configurazioni PCIe 4.0 e SATA 3.0.

Ottima la connettività: trovi 2x USB 3.2, 2x USB 2.0, Type‑C, jack audio da 3,5 mm, 2x RJ45 Gigabit Ethernet, una porta HDMI e una porta DSP, così da collegare periferiche, rete cablata e doppi monitor. La grafica integrata UHD supporta la riproduzione di video 4K a 60 Hz, perfetta per film, lavoro su più finestre e presentazioni.

Compatto (circa 13 × 13 × 4,3 cm) e curato nel raffreddamento, adotta il sistema MSC 2.0 con heat pipe da 8 mm e ventola ad alta efficienza per mantenere basse le temperature e i rumori. Arriva con Windows 11 Pro preinstallato per partire subito con le app di produttività e le funzioni di sicurezza.

NAIKLULU Mini PC

NAIKLULU Mini PC

209,99 €599,99 € -390,00 € (65%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963