Ora a metà prezzo la bilancia smart: monitora la forma con semplicità
Bilancia intelligente con 13 parametri, connessione Bluetooth e app RENPHO Health: oggi sconto 49% per tenere sotto controllo forma e salute
L’offerta su bilancia pesapersone digitale della RENPHO è di quelle che semplificano la routine fitness: oggi è in promozione con sconto del 49%. Con la connettività Bluetooth e un’app intuitiva, monitora i parametri essenziali del corpo in modo chiaro e comodo, aiutandoti a seguire i progressi nel tempo. Il design è moderno e stabile, l’utilizzo immediato e la sincronizzazione con lo smartphone permette di avere sempre sotto controllo i dati più importanti. Scopri l’offerta direttamente su Amazon: vai alla pagina prodotto con sconto del 49%.
RENPHO Bilancia Pesapersone Digitale: prezzo, offerta e sconto Amazon
La bilancia pesapersone digitale della RENPHO è proposta a 17,77€ con un taglio del 49%. In termini pratici, significa un risparmio di circa 17€ rispetto al prezzo standard. Un’occasione concreta per portarsi a casa una bilancia smart completa senza spendere troppo. Se sei alla ricerca di uno strumento affidabile per tenere d’occhio forma fisica e benessere, è una promo da cogliere subito.
RENPHO Bilancia Pesapersone Digitale: le caratteristiche tecniche
Questa bilancia impedenziometrica unisce precisione e facilità d’uso: integra quattro sensori ad alta precisione e quattro elettrodi con tecnologia BIA, garantendo misurazioni affidabili con accuratezza fino a 0,05 kg. Offre calibrazione automatica, avvio/arresto automatici e il cambio rapido dell’unità (kg/lb/st) via app.
Collegata via Bluetooth all’app Renpho Health, consente l’analisi di 13 indicatori della composizione corporea, così puoi visualizzare trend a lungo termine e fissare obiettivi personalizzati. L’app si sincronizza con Apple Health, Samsung Health, Fitbit e Apple Watch, centralizzando i dati in un unico ecosistema ben organizzato.
È pensata per tutta la famiglia: supporta profili illimitati, una modalità atleta dedicata e persino funzioni per neonati e animali domestici. La struttura è solida e sottile (circa 27 x 27 x 2,3 cm), con un look elegante che si adatta al bagno o alla camera da letto; il piano in vetro temperato aggiunge pulizia estetica e praticità. La capacità massima è di 180 kg, mentre l’alimentazione è affidata a 3 batterie AAA incluse.
In sintesi, una bilancia smart completa, intuitiva e conveniente: misurazioni rapide, tracciamento avanzato e integrazione con le principali piattaforme di salute fanno di questo modello una scelta ideale per chi vuole migliorare la propria routine di benessere senza complicazioni.
