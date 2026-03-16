Ora a meno di 50€ la fontana smart silenziosa per animali domestici

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Fontana 2L ultra silenziosa con pompa senza fili e app. Filtrazione multistrato e 3 modalità. Ora in sconto su Amazon.

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Cerchi una soluzione pratica e sicura per invogliare cani e gatti a bere di più? La PETKIT EVERSWEET Solo 2 unisce design curato e gestione intelligente: è ultra silenziosa, facile da pulire e la controlli dall’app, così tieni sotto controllo stato e manutenzione. Oggi è in sconto del 23% su Amazon: approfitta dell’offerta con il link diretto.

La pompa senza fili e la base separata rendono l’uso quotidiano più semplice e sicuro, mentre le diverse modalità di funzionamento si adattano alle abitudini del tuo animale. Capienza da 2L e filtrazione multistrato assicurano acqua pulita e fresca più a lungo.

PETKIT EVERSWEET Solo 2

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PETKIT EVERSWEET Solo 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da prendere al volo: la PETKIT EVERSWEET Solo 2 è in offerta a 42,99€ con sconto del 23%. Il risparmio stimato è di circa 12,84€ rispetto al prezzo di listino, un valore molto interessante per una fontana smart con queste caratteristiche.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon e consente di mettere in ciotola un prodotto affidabile e ben costruito a un costo vantaggioso. Non perdere tempo: finché lo sconto resta attivo, è il momento giusto per fare l’upgrade dell’idratazione dei tuoi amici a quattro zampe.

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PETKIT EVERSWEET Solo 2: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è la pompa wireless 3.0, progettata per prevenire la combustione a secco, facile da montare e estremamente silenziosa. Il design staccabile separa corpo e base: quando rabbocchi o pulisci, la base alimentata via USB resta asciutta, aumentando sicurezza e praticità.

Tramite Bluetooth e app puoi monitorare lo stato della fontana e ricevere avvisi quando il livello dell’acqua scende. L’app risulta utile anche per tenere traccia di consumi e durata del filtro, così organizzi al meglio la manutenzione.

Il filtro multistrato cattura peli e polvere, riduce odori e metalli pesanti per offrire acqua più pulita. Tre modalità di lavoro — Smart, Normal e DND — permettono di adattare il flusso alle diverse esigenze quotidiane. Con una capacità di 2L, copre più giorni d’uso in base alle abitudini del tuo pet.

Per prestazioni sempre ottimali, si consiglia di sostituire l’acqua ogni tre giorni e di pulire regolarmente pompa e cartuccia filtro: una manutenzione accurata previene cali di flusso e rumorosità, prolungando la durata del sistema.

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