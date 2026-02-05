Libero
Ora a meno di 20€ il trasmettitore bluetooth Mohard per la tua auto

Trasmettitore FM per auto con Bluetooth 5.3, ricarica PD 18W e QC3.0, vivavoce e RGB. Offerta con sconto del 33% su Amazon: audio, chiamate e ricarica smart.

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Ora a meno di 20€ il trasmettitore bluetooth Mohard per la tua auto Amazon

Se cerchi un accessorio pratico per portare funzioni smart in auto, l’offerta sul Mohard Bluetooth Auto è da cogliere al volo: oggi è proposto con uno sconto del 33%. È una soluzione che punta su semplicità d’uso e immediatezza: si installa in un attimo e si connette subito allo smartphone, permettendo di ascoltare musica e gestire le chiamate in vivavoce senza cavi. Il microfono integrato con riduzione del rumore contribuisce a una voce chiara in conversazione. Scopri l’offerta su Amazon a questo link diretto.

Nell’uso quotidiano consente di sfruttare la radio dell’auto per lo streaming audio: l’esperienza dipende dalla disponibilità di frequenze FM libere nella zona, ma resta una soluzione semplice e versatile per aggiornare vetture datate con funzioni moderne. L’estetica con retroilluminazione aggiunge un tocco di personalizzazione all’abitacolo.

Mohard Bluetooth Auto

Mohard Bluetooth Auto

17,32 €25,99 € -8,67 € (33%)

Mohard Bluetooth Auto: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Mohard Bluetooth Auto è disponibile su Amazon a 17,32€ con sconto del 33%. Un prezzo davvero accessibile per aggiungere alla tua vettura gestione chiamate, streaming musicale e ricarica rapida in un unico dispositivo. Puoi consultare i dettagli della promo e verificare disponibilità a questo link.

L’offerta è attiva sullo store di Amazon Italia: se ti interessa aggiornare la tua auto con funzionalità smart senza sostituire l’autoradio, è una proposta concreta dal costo contenuto.

Mohard Bluetooth Auto: le caratteristiche tecniche

Il cuore del dispositivo è il trasmettitore FM Bluetooth con 3 porte USB: USB-C PD 18W, USB-A QC3.0 e 5V/1A. Puoi ricaricare più dispositivi in contemporanea, con tempi ridotti grazie a PD e QC3.0. Oltre allo streaming via Bluetooth, supporta la riproduzione musicale direttamente da chiavetta USB (fino a 32GB).

La connettività Bluetooth 5.3 migliora stabilità e velocità di accoppiamento. Per le chiamate, il microfono integrato con tecnologia di cancellazione del rumore assicura una voce più chiara; con un solo pulsante gestisci risposta e riaggancio. Tenendo premuto il tasto RGB attivi l’assistente vocale (Siri o Google) per chiamate, messaggi e navigazione senza togliere le mani dal volante.

Non manca la retroilluminazione RGB con 9 modalità (8 statiche + arcobaleno dinamica) gestibili da pulsante, e un display LED per le informazioni essenziali. La costruzione in ABS è compatta (10,8 × 6,9 × 4,5 cm, 60 g). L’uscita audio avviene via radio FM o Bluetooth; tra i formati supportati figura anche FLAC. È compatibile con un’ampia gamma di smartphone, compresi Samsung Galaxy e iPhone.

